كلوب يكشف موقف محمد صلاح وفان دايك من المشاركة في مباراة ليفربول وساوثهامبتون

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الإثنين، إن فريقه لا يزال يقيّم جاهزية محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قبل اللعب في ضيافة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، حيث سيحاول أن يقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة.

وخرج المهاجم صلاح والمدافع فان دايك خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، أمام تشيلسي، وقبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح ويحرز لقبه الثاني هذا الموسم.

محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/Ac80mQpmOm pic.twitter.com/KtfIlNBPUI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ”التقييم لم ينته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين … لدينا الكثير من القرارات“.

وأضاف: ”تلك الدقائق 30 الإضافية أحدثت فارقا كبيرا… سيتعين علينا إجراء تغييرات، لا أعرف كم عددها“.

وتابع كلوب أن لاعب الوسط المدافع فابينيو، الذي غاب عن الفوز على تشيلسي بسبب إصابة في الركبة، سيظل مبتعدا أمام ساوثهامبتون.

وقال المدرب الألماني: ”تعافيه يسير على ما يرام لكنه لن يشارك غدا“.

ويتأخر ليفربول عن سيتي حامل اللقب بأربع نقاط قبل مباراتين على النهاية، لكن كلوب قال إنه لا يتوقع أن يهدر فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي تعادل 2/2 مع ويستهام يونايتد، يوم الأحد، المزيد من النقاط عندما يستضيف أستون فيلا الأسبوع المقبل.

وقال كلوب: ”هناك فرصة (للفوز بالدوري) لكن هل هناك فرصة كبيرة؟ لا أعرف آخر مرة خسر فيها سيتي النقاط في مباراتين متتاليتين“.

وأكمل: ”يلعب أستون فيلا في منتصف الأسبوع أيضا (على أرضه أمام بيرنلي)، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه؛ لذلك لا أتوقع أن يهدر (مانشستر سيتي) النقاط هناك. لكن هذا ليس له أي تأثير على لعبتنا غدا. في عالم مثالي، نذهب إلى الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة“.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 15 برصيد 40 نقطة بعد أن حقق فوزا واحدا في عشر مباريات، ليبتعد عن النصف الأعلى من الجدول.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل على أرضه على ليفربول الموسم الماضي، وقال المدرب النمساوي إنه سيتطلع إلى تكرار النتيجة وترك بصمة في سباق اللقب هذا الموسم.

وقال هازنهوتل: ”إنه لأمر رائع أن يكون للدوري الممتاز مثل هذا السباق المتقارب على اللقب“.

وأضاف: ”الجميع متحمسون بسبب هذه المعركة ونحن الآن جزء من هذه المبارزة. الأمر متروك لنا الآن لإظهار قدرتنا على المنافسة أمام فريق كبير“.

وتابع: ”لم أفز كثيرا على كلوب؛ لذا كانت تلك لحظة خاصة بالنسبة لي. لدينا طريقة مماثلة للعب كرة القدم واحترام كبير لبعضنا بعضا“.

وأتم هازنهوتل: ”نحن نواجه أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي. طالما يرى يورجن أنه لا يزال لديه فرصة للفوز بالدوري، فسوف يسعى لتحقيقها بكل ما لديه“.