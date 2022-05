بوريس جونسون ينتقد جماهير ليفربول بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام

تعرضت جماهير ليفربول لانتقادات من طرف رئيس الوزراء بوريس جونسون ومجلس النواب البريطاني؛ بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بضربات الترجيح (6/5)، بعد التعادل السلبي، لكن جماهير الريدز أطلقت صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني قبل اللقاء وأثناء تسليم الأمير وليام كأس البطولة لقائد الفريق جوردان هندرسون.

Prince William @KensingtonRoyal was booed at @wembleystadium by crowd supporters at the @FA Cup final during the pre-match @BBCSport television coverage. @ChelseaFC @LFC pic.twitter.com/5pbUhoTvqZ

— Blake Nordstrom (@BlakeNordstrom1) May 16, 2022