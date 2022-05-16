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رياضة

بوريس جونسون ينتقد جماهير ليفربول بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 14:47 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 15:55 GMT

بوريس جونسون ينتقد جماهير ليفربول بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام

تعرضت جماهير ليفربول لانتقادات من طرف رئيس الوزراء بوريس جونسون ومجلس النواب البريطاني؛ بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام خلال نهائي

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تعرضت جماهير ليفربول لانتقادات من طرف رئيس الوزراء بوريس جونسون ومجلس النواب البريطاني؛ بسبب صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني ومضايقة الأمير وليام خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بضربات الترجيح (6/5)، بعد التعادل السلبي، لكن جماهير الريدز أطلقت صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني قبل اللقاء وأثناء تسليم الأمير وليام كأس البطولة لقائد الفريق جوردان هندرسون.

وقال الناطق الرسمي باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعليقا على أن صافرات الاستهجان عبارة عن سخرية: ”لا، كان من العار أننا جعلنا كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع الناس طيلة 150 سنة، حتى اختارت أقلية صغيرة التصرف بهذه الطريقة“.

وكان السير ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني أول من أدان تصرفات جماهير ليفربول، وقال: ”أدين بشكل كلي كل الجماهير التي أهانت الأمير وليام وأطلقت صافرات الاستهجان في ويمبلي، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي من المفروض أن يكون مناسبة لوحدة البلد، لا ينبغي أن يفسده السلوك المشين لأقلية من الجماهير في هذا العام اليوبيل البلاتيني للملكة إنه أمر مروع“.

لكن التاريخ يؤكد أن جماهير ليفربول وجهت منذ الثمانينيات من القرن الماضي صافرات الاستهجان بسبب موقفهم من تعامل السلطات الحكومية مع مدينتهم ليفربول.

كما أكدت صحيفة ”ذا صن“ أن رد بوريس جونسون بسبب صافرات الاستهجان يتعارض مع موقفه ضد احتجاج الجلوس على الركبة ضد العنصرية، حيث قالت وزيرة الداخلية بيرتي باتل سابقا إن أولئك الذين أساءت لهم لفتة مناهضة العنصرية لهم الحق في السخرية.

كما عبرت عن رأيها في صافرات الاستهجان ضد المنتخب الإنجليزي وقالت: ”بصراحة إنه خيار لهم، لم أذهب لمشاهدة لقاء في كرة القدم لأفكر في الأمر“.

ونال ليفربول اللقب الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتعادل في عدد مرات التتويج مع تشيلسي وتوتنهام، في حين أن آرسنال أكثر من توج بالبطولة برصيد 14 مرة، مقابل 12 تتويجا لمانشستر يونايتد.

وما زال ليفربول يحتفظ بأمل التتويج بالرباعية الموسم الحالي، فقد نال في فبراير الماضي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويتأخر بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع تبقي مباراة للسيتي، ومباراتين للريدز.

وسيلعب ليفربول مع ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو الحالي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022.

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