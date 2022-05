اعتقال ثلاثة مشجعين بعد أدائهم التحية النازية في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

أُلقي القبض على اثنين من مشجعي فريق بيرنلي بسبب قيامهما بإيماءات تمييزية خلال هزيمة فريقهما 0/1 خارج أرضه أمام توتنهام هوتسبير أمس الأحد، مع مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحدهما يوجه تحية نازية لمشجعي السبيرز، بحسب ما ذكرت صحيفة ”ميرور“.

وتم طرد المشجعين من الاستاد من قبل المضيفين قبل أن يتم اعتقالهما للاشتباه في ارتكاب جريمة عنصرية، وتم القبض على مشجع آخر في وقت لاحق بعد تقرير عن التمييز، على الرغم من أنه يعتقد أنه كان حادثة منفصلة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: ”خلال مباراة توتنهام ضد بيرنلي يوم الأحد، 15 مايو، تم تنبيه عناصر الشرطة إلى رجلين طُردا من منطقة بيرنلي في الملعب. تم القبض على الرجلين بعد ذلك للاشتباه في أنهما خالفا النظام العام، وتم احتجازهما“.

وبعد د ذلك أكد بيرنلي الاعتقالات الثلاثة وقال إنه سيعمل بالاشتراك مع الشرطة وتوتنهام.

وقال بيان للنادي: ”يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك ثلاثة اعتقالات في نهاية المباراة بعد تقارير عن التمييز، الشرطة تحقق الآن، وسنعمل بشكل جماعي مع توتنهام والشرطة“.

وانتزع توتنهام هوتسبير المركز الرابع (مؤقتا) من منافسه آرسنال بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+7 من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 68 نقطة من 37 مباراة في المركز الرابع، متقدما بنقطتين عن آرسنال الذي تراجع إلى المركز الخامس.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال اليوم الإثنين مع نيوكاسل يونايتد.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب توتنهام مع نوريتش سيتي، الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون. صاحب المركز السادس عشر.

ويحتل بيرنلي المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة عن ليدز يونايتد، صاحب المركز السابع عشر لكن ليدز لعب مباراة أكثر.

وأمس الأحد قال لاعبان من برينتفورد، وهما الظهير ريكو هنري والمهاجم إيفان توني – إن أفراد عائلتيهما تعرضوا لإساءات عنصرية من مشجعي نادي إيفرتون خلال فوز الأول 3/2 على فريق المدرب فرانك لامبارد على ملعب غوديسون بارك.

وقال هنري على موقع ”تويتر“: ”لا أتحدث في العادة عن أشياء لا تؤذيني أو تؤذي عائلتي، لكن أن أرى أمي مستاءة بعد تعرضي للإيذاء العنصري من قبل عدد قليل من مشجعي إيفرتون، مما أثار حريقا في بطني!.

We can confirm there have been three arrests in the away end today following reports of discrimination.

This is now a police investigation and, collectively, we will work with Tottenham Hotspur, Met Police and Lancs Police on this matter. https://t.co/4zHtnxYFbd

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 15, 2022