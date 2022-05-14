تشخيص إصابة محمد صلاح بعد تبديله في مباراة ليفربول وتشيلشي

قالت شبكة BeIN Sports التلفزيونية، إن تبديل النجم المصري محمد صلاح عقب إصابته في الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي كان إجراء احترازيا ولا يعاني من إصابة خطيرة.

وأضافت الشبكة نفسها أن صلاح البالغ عمره 29 عاما، يعاني من ألم في الفخذ لكن استبدال دييغو جويا به، كان إجراء احترازيا حتى لا تتفاقم الإصابة التي تأتي قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

والتقطت عدسات المصورين صلاح وهو ينظر بغضب للألماني أنطونيو روديغر، مدافع تشيلسي، الذي تسبب في إصابته وخروجه من الملعب.

وخرج صلاح في الدقيقة 33 من الملعب، بينما كانت إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف في الدقيقة 33، لكن يبدو أنه لا توجد خطورة بشأن غيابه عن نهائي 2022.

تأثر محمد صلاح أثناء خروجه مصابًا، ورد فعل يورغن كلوب العاطفي تجاهه.#ليفربول_تشيلسي #EmiratesFACup #ليفربول pic.twitter.com/MoaP2NUNtE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وحسب الصحفي ديفيد مادوك من ”ميرور“ الإنجليزية، فقد ذكر أن صلاح كان يرغب في البقاء في المباراة لكن الطبيب المعالج لليفربول رفض.

وأضاف: ”إصابة في الفخذ على ما يبدو، علينا أن نتساءل إن كان دخل المباراة وهو يعاني منها بالنظر لبدايته المترددة في اللقاء“.

وتم اختيار صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي يوم الجمعة ضمن ثمانية مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا، كما صنع 13 هدفا. ويأتي دي بروين رابعا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا كما صنع الدولي البلجيكي سبعة أهداف.

وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.

وتتبقى لليفربول مباراتان بالدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/KWrmExXgw3 pic.twitter.com/5cKTTul7eJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

مشوار الفريقين

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة تشيسترفيلد بنتيجة 5/1 في الدور التمهيدي الثالث ثم فاز على بليموث بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وتجاوز تشيلسي عقبة لوتون تاون في الدور التمهيدي الخامس بنتيجة 3/2 ثم فاز على ميدلسبره بنتيجة 2/0 في ربع النهائي وأقصى كريستال بالاس بنفس النتيجة في نصف النهائي.

وفي المقابل، صعد ليفربول للمباراة النهائية بعدما تأهل في الدور التمهيدي الثالث على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4/1 ثم تجاوز كارديف سيتي بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على نوتينغهام فورست بنتيجة 1/0 في ربع النهائي ثم فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 في نصف النهائي.