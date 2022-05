فيرنر يكشف تأثير العقوبات المفروضة على تشيلسي على رفاهية اللاعبين

كشف الألماني تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، عن كيفية تأثر اللاعبين في الفريق بالعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قام بغزو أوكرانيا، وأدت العقوبات لتدخل الحكومة في تسيير النادي ومنحه رخصة مؤقتة ومنعه، من صرف أموال كبيرة.

وأكدت تيمو فيرنر في تصريح لصحيفة ”ميرور“، أن الوضع في الفريق تغير بين ليلة وضحاها، وأن الفنادق الفخمة التي كان يقطن فيها اللاعبون في لقاءاتهم خارج الملعب انتهت، كما أن إمكانية الرحيل من الفنادق متأخرين واستعمالهم حافلتين أيضًا انتهت.

وقال الدولي الألماني: ”على سبيل المثال، كان يتعين إخراج حقائبنا وممتلكاتنا من غرفنا، في الساعة 11 صباحًا، عندما خضنا مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث قبل ذلك كانت حقائبنا تبقى في الغرفة أيضًا، طالما بقينا في الغرفة كانت أشياء صغيرة مضحكة نوعًا ما، لا داعي للقلق“.

وأضاف فيرنر: ”شعرنا أننا لم نعد قادرين على القدوم إلى المباراة بحافلتين بعد الآن، وكان علينا أن نكون أقرب قليلًا، وكان علينا توفير المال في بعض الأحيان، وهو ما يختلف عما اعتدنا عليه في الفندق وفي مكان آخر“.

