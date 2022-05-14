فيرنر يكشف تأثير العقوبات المفروضة على تشيلسي على رفاهية اللاعبين

كشف الألماني تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، عن كيفية تأثر اللاعبين في الفريق بالعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قام بغزو أوكرانيا، وأدت العقوبات لتدخل الحكومة في تسيير النادي ومنحه رخصة مؤقتة ومنعه، من صرف أموال كبيرة.

وأكدت تيمو فيرنر في تصريح لصحيفة ”ميرور“، أن الوضع في الفريق تغير بين ليلة وضحاها، وأن الفنادق الفخمة التي كان يقطن فيها اللاعبون في لقاءاتهم خارج الملعب انتهت، كما أن إمكانية الرحيل من الفنادق متأخرين واستعمالهم حافلتين أيضًا انتهت.

وقال الدولي الألماني: ”على سبيل المثال، كان يتعين إخراج حقائبنا وممتلكاتنا من غرفنا، في الساعة 11 صباحًا، عندما خضنا مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث قبل ذلك كانت حقائبنا تبقى في الغرفة أيضًا، طالما بقينا في الغرفة كانت أشياء صغيرة مضحكة نوعًا ما، لا داعي للقلق“.

وأضاف فيرنر: ”شعرنا أننا لم نعد قادرين على القدوم إلى المباراة بحافلتين بعد الآن، وكان علينا أن نكون أقرب قليلًا، وكان علينا توفير المال في بعض الأحيان، وهو ما يختلف عما اعتدنا عليه في الفندق وفي مكان آخر“.

Chelsea striker Timo Werner reveals how the sanctions on Roman Abramovich have affected the club https://t.co/vUWE62Lamw — MailOnline Sport (@MailSport) May 13, 2022

وتحدث الدولي الألماني عن بيع نادي تشيلسي والملاك الجدد للفريق والشائعات بشأن مصير النادي، قائلًا: ”بالطبع سمعنا الكثير عنها في الصحافة ووسائل الإعلام، ماذا يحدث، من هو المالك الجديد، وماذا يحدث إذا لم نجد مالكًا جديدًا، أعتقد أن النادي قام بعمل جيد حقًا في الحفاظ على كل شيء بعيد عنا قدر الإمكان“.

ومع اختيار الملياردير الأمريكي تود بويلي ومجموعة من المستثمرين كأفضل من قدم عرضًا لشراء نادي تشيلسي حيث تجرى الاختبارات النهائية لإتمام صفقة الاستحواذ، قبل نهاية شهر أيار/مايو الحالي، سيكون بإمكان لاعبي تشيلسي العودة لحياة الترف السابقة والمبيت في فنادق من 5 نجوم واستعمال كل الامتيازات التي كانت في عهد المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية كشفت عن تفاصيل بيع تشيلسي، حيث ينتظر أن يدفع تحالف المالك الجديد تود بويلي 2.5 مليون باوند مع إلزامية الملاك الجدد بدفع 1.75 مليار باوند للاستثمار في النادي والتي تشمل استثمارات في ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.

وينتظر أن تكتمل عملية البيع، أواخر مايو الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بعملية البيع، حيث سيتم إرسال العقود إلى الحكومة البريطانية للتصديق عليها، بصفتها المسؤولة عن عملية البيع بعد تجميد أصول أبراموفيتش، إضافة إلى الحصول على ترخيص الملكية من رابطة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن تشيلسي ودّع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالخسارة أمام ريال مدريد في دور الثمانية، بينما يتواجد الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.