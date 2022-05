الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب (ويمبلي) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فإلى السطور القادمة:

A first #EmiratesFACup Final in 🔟 years for @LFC 🔴 Will they go all the way? 🏆 pic.twitter.com/czhS5hg9QR — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 12, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ويمبلي) الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

It's their third season in a row reaching the #EmiratesFACup Final 🏟 Will this year be @ChelseaFC's year? 🏆 pic.twitter.com/YdrA72snl6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 13, 2022

مشوار الفريقين

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة تشيسترفيلد بنتيجة 5/1 في الدور التمهيدي الثالث ثم فاز على بليموث بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وتجاوز تشيلسي عقبة لوتون تاون في الدور التمهيدي الخامس بنتيجة 3/2 ثم فاز على ميدلسبره بنتيجة 2/0 في ربع النهائي وأقصى كريستال بالاس بنفس النتيجة في نصف النهائي.

وفي المقابل، صعد ليفربول للمباراة النهائية بعدما تأهل في الدور التمهيدي الثالث على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4/1 ثم تجاوز كارديف سيتي بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على نوتينغهام فورست بنتيجة 1/0 في ربع النهائي ثم فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 في نصف النهائي.

وتقابل ليفربول ضد تشيلسي هذا الموسم 3 مرات وتعادلا بنتيجة 1/1 و2/2 في الدوري كما تعادلا في نهائي كأس الرابطة دون أهداف ولكن ليفربول حسم اللقب بركلات الترجيح.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الاتحاد يوم 3 مارس 2020 في الدور التمهيدي الخامس وفاز تشيلسي بنتيجة 2/0.

ويحمل تشيلسي لقب كأس الاتحاد 8 مرات مقابل 7 ألقاب من نصيب ليفربول، وكان آخر تتويج من نصيب تشيلسي عام 2018 بينما كان آخر تتويج حققه ليفربول عام 2006 بهذا اللقب.

We'll be making up half of the 150th #EmiratesFACup Final! 🤝 pic.twitter.com/Qo5CFkgRQW — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2022

أفكار توخيل

يسعى تشيلسي لإنهاء موسمه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بخلاف خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يدخل نهائي كأس الاتحاد بعقلية واضحة وهي البحث عن الفوز مؤكدا أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء في لقاء نهائي كأس الرابطة ويسعى لتصحيح الأمور وحصد لقب كأس الاتحاد.

وأضاف: ”قدمنا موسماً جيداً ولكننا نسعى لتتويجه بحصد بطولة لكي نكون راضين عن أنفسنا بشكل أكبر ونحضر للموسم الجديد“.

ويفتقد تشيلسي خدمات بن تشيلويل الظهير الأيسر للإصابة، ويعتمد توخيل على تشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي، وأمامه 3 مدافعين وهم تياغو سيلفا و أنطونيو روديجر وسيزار أزبيليكويتا.

ويقود خط الوسط جورجينيو وبجواره نجولو كانتي ويميناً رايس جيمس ويسارا ماركوس ألونسو، مع ثلاثي الهجوم كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت وروميلو لوكاكو أو كاي هافيرتز.

وقال محمد زيدان مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن تشيلسي فريق منظم وله أسلوب تكتيكي مميز يعتمد على الضغط في وسط الملعب وتضييق المساحات واللعب من العمق.

وأكد أن توخيل ولاعبي تشيلسي لديهم دوافع قوية للتتويج كما أن أبرز نقاط قوة البلوز تتمثل في قوة خط الوسط وتحديداً كانتي وجورجينيو لكن الفريق يعاني بسبب بعض المشاكل الهجومية رغم وجود روميلو لوكاكو ولكنه فقد الثقة ودخل في خلاف مع توخيل أثر على مستواه وعلى الفريق.

خطط كلوب

يطمع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في مواصلة المشوار وتحقيق بطولة جديدة في حلم الحصول على الرباعية رغم صعوبة المهمة في اقتناص لقب الدوري من أنياب مانشستر سيتي.

وحقق ليفربول كأس الرابطة على حساب تشيلسي وأمامه مهمة أخرى أمام نفس الفريق لإضافة ثاني بطولاته هذا الموسم بجانب الصراع مع السيتي على لقب الدوري ومواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

كلوب يعلن غياب فابينيو عن مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/gmBEvPFdWy pic.twitter.com/zxwZxAxUjv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيقاتل من أجل التتويج بلقب كأس الاتحاد موضحاً أن المباراة ستكون صعبة وجديرة بالمشاهدة والفرص متساوية تماما بين الفريقين.

وأشار إلى أن ليفربول واجه تشيلسي عدة مرات في الموسم الحالي واللقاء لن يكون سهلاً بين الفريقين.

ويغيب عن ليفربول لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، ويعتمد كلوب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي خط الدفاع جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره تياغو ألكانتارا ونابي كيتا، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

وقال محمد زيدان لـ“إرم نيوز“ إن المباراة على المستوى التكتيكي ستكون صعبة بين كلوب وتوخيل فكلاهما مدربان كبيران وتشرفت باللعب تحت قيادتهما.

وأوضح زيدان أن كلوب مدرب رائع ويمنح لاعبيه دوافع متجددة من أجل حصد الألقاب مؤكداً أن قدرات لاعبي ليفربول في تحقيق الفوز وخبراتهم في التعامل مع أجواء النهائي ستكون عاملا مهما لترجيح كفتهم.