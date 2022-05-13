كلوب: ليفربول لم تكن لديه القوة المطلوبة للتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لم يكن قادرا على المنافسة على عدة ألقاب في نفس الموسم خلال سنواته الأولى على رأس جهازه الفني، والآن يسعى الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد لإنهاء صيامه الطويل عن التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما يواجه تشيلسي اللندني في المباراة النهائية غدا السبت.

وصعد فريق كلوب لنهائي كأس الاتحاد لأول مرة تحت قيادة المدرب الألماني الذي تولى تدريبه في 2015 وحاليا ينافس الفريق للفوز بأربعة ألقاب لأول مرة خلال الموسم الحالي بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية في فبراير شباط الماضي.

رسميا.. محمد صلاح ينافس دي بروين على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ بحسب رابطة الدوري الإنجليزي https://t.co/D0L4eRTFxr pic.twitter.com/14nHgdVyIT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

وتأهل ليفربول المتوج سبع مرات بكأس الاتحاد الإنجليزي لنهائي البطولة للمرة 15 بعد انتصاره على مانشستر سيتي.

لكن هذا أول نهائي لفريق كلوب في البطولة خلال 10 أعوام كما أنه لم يفز باللقب منذ 2006.

وبينما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدوري أبطال أوروبا في أعوام سابقة تحت قيادة كلوب لم ينجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول للتأهل لما بعد الدور الخامس في الكأس قبل الموسم الحالي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لم نرغب قط في عدم التأهل للدور النهائي، بل لم تكن لدينا القوة المطلوبة لتحقيق ذلك“.

كلوب يعلن غياب فابينيو عن مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/gmBEvPFdWy pic.twitter.com/zxwZxAxUjv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وأضاف: ”هذه هي المرة الأولى التي نصعد فيها لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونتوق بدرجة كبيرة للغاية للفوز باللقب لكننا ندرك أن منافسنا يتوق لذلك أيضا“ في إشارة إلى تشيلسي الذي فاز عليه ليفربول بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتابع كلوب عن تشيلسي ”هم محترفو كؤوس.. لم نهزم تشيلسي، لكننا فزنا في ركلات الترجيح.. حالفنا الحظ في هذا اليوم“.

ولن يشارك لاعب الوسط المدافع فابينيو في لقاء الغد في العاصمة البريطانية لكن كلوب أكد أن اللاعب البرازيلي سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس في 28 مايو أيار الجاري.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يحتل ليفربول المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي البطل قبل أخر جولتين من الموسم.

وعن نهائي كأس الاتحاد قال كلوب أيضا: ”إنها مباراة غير عادية وبالنسبة للبعض فإنها الأهم طوال مسيرتهم. ونحن نريد الاستمتاع بها والفوز بها من أجل جمهورنا“.

وتابع: ”بالفعل نحن ننتظر هذه الفرصة، إنها مباراة نهائية هائلة بالنسبة لنا وأنا فعلا سعيد لكوننا طرفا فيها“.