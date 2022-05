رسميا.. محمد صلاح ينافس دي بروين على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ بحسب رابطة الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل في الموسم الحالي 2021/2022.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وهيونغ مين سون لاعب توتنهام، في حين غاب المهاجم السنغالي ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن قائمة المرشحين.

Who will you crown @EASPORTSFIFA Player of the Season? 👑

اللاعبون المرشحون لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن موسم 2021/2022 بحسب رابطة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وألكسندر أرنولد (ليفربول).

كيفن دي بروين وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي)،

بوكايو ساكا (آرسنال).

هيونغ مين سون (توتنهام).

جارود بوين (ويستهام)

جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)

وسجل محمد صلاح الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 14 في 34 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف عن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

أما دي بروين فشارك في 43 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 13.

وسبق أن نال محمد صلاح الجائزة عام 2018، في حين حصل دي بروين على الجائزة عام 2020.

أما على جائزة أفضل مدرب فيتنافس الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وباتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.

🐝 Thomas Frank – @BrentfordFC 🐝

🔵 Pep Guardiola – @ManCity 🔵

⚫️ Eddie Howe – @NUFC ⚪️

🔴 Jurgen Klopp – @LFC 🔴

🦅 Patrick Vieira – @CPFC 🦅

It's time for you to pick your @BarclaysFooty Manager of the Season 👔

🏆 #PLAwards

