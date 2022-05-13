رسميا.. محمد صلاح ينافس دي بروين على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ بحسب رابطة الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل في الموسم الحالي 2021/2022.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وهيونغ مين سون لاعب توتنهام، في حين غاب المهاجم السنغالي ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن قائمة المرشحين.

اللاعبون المرشحون لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن موسم 2021/2022 بحسب رابطة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وألكسندر أرنولد (ليفربول).

كيفن دي بروين وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي)،

بوكايو ساكا (آرسنال).

هيونغ مين سون (توتنهام).

جارود بوين (ويستهام)

جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)

وسجل محمد صلاح الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 14 في 34 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف عن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

أما دي بروين فشارك في 43 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 13.

وسبق أن نال محمد صلاح الجائزة عام 2018، في حين حصل دي بروين على الجائزة عام 2020.

أما على جائزة أفضل مدرب فيتنافس الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وباتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 89 نقطة من 36 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، مع تبقي جولتين فقط.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ويستهام ثم أستون فيلا في آخر جولتين، في حين من المقرر أن يلعب ليفربول أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.

وحتى الآن نال محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيلاقي الريدز تشيلسي غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيلعب أمام ريال مدريد يوم 28 مايو في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في باريس.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول عام 2017 مقابل 42 مليون يورو وسجل مع الريدز 155 هدفا وصنع 63 في 251 مباراة في مختلف المسابقات.

وحصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.