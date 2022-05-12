ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثنائية هاري كين تقود توتنهام للفوز على آرسنال

سجل هاري كين هدفين ليحافظ توتنهام هوتسبير على المنافسة الشرسة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، بفوز مدمر لغريمه اللدود آرسنال 3-صفر في قمة شمال لندن المثيرة، اليوم الخميس.

وكان فوز آرسنال في ملعب جاره سيضمن له إنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة منذ 2016 والتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه انهار تحت الضغط.

#توتنهام يحسم ديربي شمال لندن بالفوز على #ارسنال بثلاثية دون رد في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.. وسون "21" هدف يُلاحق محمد صلاح "22" هدف على صدارة ترتيب الهدافين #توتنهام_ارسنال pic.twitter.com/NzjA6NUVjs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

افتتح كين التسجيل من ركلة جزاء بالدقيقة 22 قبل أن يتعرض روب هولدينج للطرد لحصوله على الإنذار الثاني بعد عشر دقائق، وفي الحالتين تعرض للعقاب بسبب التدخل بعنف على سون هيونج-مين.

ومن ضربة رأس حول كين النتيجة إلى 2-صفر في الدقيقة 37 وسط حماس جمهور توتنهام.

وتصاعد الحماس في بداية الشوط الثاني حين سجل سون هدفه 21 بالدوري هذا الموسم، ليقضي على آمال آرسنال في الانتفاضة.

وكان يمكن لتوتنهام الفوز بفارق أكبر لكن رغم الاحتفالات يبقى في المركز الخامس ويظل أرسنال في آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

لكن الفجوة تقلصت بين الغريمين إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراتين، ويتفوق توتنهام بفارق الأهداف.

وسيلعب آرسنال خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد ثم يستضيف إيفرتون، بينما يلتقي توتنهام مع ضيفه بيرنلي ويختتم الموسم أمام نوريتش سيتي الذي هبط للدرجة الثانية بالفعل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: