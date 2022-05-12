سفر الحوثيين

شيرين أبو عاقلة

معارضة تركية

مقطع فاضح

تصفيق للنعش

حرق عروسين

إنجي وأدهم

أجور اللاعبين
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثنائية هاري كين تقود توتنهام للفوز على آرسنال
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 21:05 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 21:50 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثنائية هاري كين تقود توتنهام للفوز على آرسنال

سجل هاري كين هدفين ليحافظ توتنهام هوتسبير على المنافسة الشرسة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، بفوز مدمر لغريمه اللدود آرسنال 3-صفر

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل هاري كين هدفين ليحافظ توتنهام هوتسبير على المنافسة الشرسة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، بفوز مدمر لغريمه اللدود آرسنال 3-صفر في قمة شمال لندن المثيرة، اليوم الخميس.

وكان فوز آرسنال في ملعب جاره سيضمن له إنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة منذ 2016 والتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه انهار تحت الضغط.

افتتح كين التسجيل من ركلة جزاء بالدقيقة 22 قبل أن يتعرض روب هولدينج للطرد لحصوله على الإنذار الثاني بعد عشر دقائق، وفي الحالتين تعرض للعقاب بسبب التدخل بعنف على سون هيونج-مين.

ومن ضربة رأس حول كين النتيجة إلى 2-صفر في الدقيقة 37 وسط حماس جمهور توتنهام.

وتصاعد الحماس في بداية الشوط الثاني حين سجل سون هدفه 21 بالدوري هذا الموسم، ليقضي على آمال آرسنال في الانتفاضة.

وكان يمكن لتوتنهام الفوز بفارق أكبر لكن رغم الاحتفالات يبقى في المركز الخامس ويظل أرسنال في آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

لكن الفجوة تقلصت بين الغريمين إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراتين، ويتفوق توتنهام بفارق الأهداف.

وسيلعب آرسنال خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد ثم يستضيف إيفرتون، بينما يلتقي توتنهام مع ضيفه بيرنلي ويختتم الموسم أمام نوريتش سيتي الذي هبط للدرجة الثانية بالفعل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

2022-05-1-128

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play