الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يخشى ضربة من مطارق وست هام قبل خط النهاية

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد في مباراة قد تساعد فريق المدرب بيب غوارديولا في وضع يد، وربما بعض الأصابع أيضا، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمس سنوات.

وفي ظل انشغال منافسه ليفربول بخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي في ويمبلي بعد غد السبت ربما يوسع المتصدر الفارق إلى ست نقاط في القمة مع تبقي مباراة واحدة بالموسم كما يتفوق في فارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون ويقترب من معانقة اللقب https://t.co/gPBCBnvB0R pic.twitter.com/wSPzBBV2aM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري عند مواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز 15 يوم الثلاثاء ولا بديل عن الفوز إذا أراد مطاردة سيتي حتى الجولة الأخيرة في انتظار مفاجأة قبل الختام.

وطالب كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي، الذي أحرز رباعية في الفوز 5-1 على ولفرهامبتون واندرارز أمس الأربعاء، بتوخي الحذر حتى إذا احتاج فريقه إلى أربع نقاط فقط من آخر مباراتين.

وقال اللاعب البلجيكي: ”يخوض وست هام موسما رائعا ولعب بشكل جيد“.

وأضاف: ”ستكون آخر مباراة على أرضهم بالموسم لذا نعرف أنها ستكون صعبة ولا نملك الكثير من اللاعبين المتاحين، يتعلق الأمر بالالتزام لكنها مباراة معقدة“.

مع تألق مانشستر سيتي.. ما المعجزة التي يحتاجها ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ https://t.co/uLt5PK0FeJ pic.twitter.com/lGhjfmIqxN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

ويبقى وست هام الفريق الوحيد، بجانب ليستر سيتي، الذي نجح في التغلب على ليفربول بالدوري هذا الموسم حين فاز 3-2 في استاد لندن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي كما أنه لا يزال يتمسك بالمنافسة على شيء.

ويتأخر وست هام بثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي لعب مباراة أكثر، وهو آخر مركز مؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وأطاح وست هام بمانشستر سيتي من الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق هذا الموسم بركلات الترجيح لكنه لم يفز على سيتي في الدوري منذ 2015.

وسيودع الجمهور أيضا قائد الفريق مارك نوبل بعد 22 عاما في وست هام.

ويواجه سيتي مخاوف من إصابة إيمريك لابورت وفرناندينيو بعد مباراة الأربعاء.

وتتجه الأنظار أيضا إلى آخر الهابطين المحتملين إذ أصبح ليدز يونايتد في خطر وقد ينضم إلى واتفورد ونوريتش في الدرجة الثانية بالموسم المقبل بعد الخسارة بملعبه 3-صفر من تشيلسي أمس الأربعاء.

ويلعب ليدز على أرضه أمام برايتون تاسع الترتيب، أما بيرنلي، الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف فقط لكن تتبقى له مباراة، فيواجه توتنهام هوتسبير الطامح لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويبتعد إيفرتون بنقطتين عن ليدز وبيرنلي وسيسعى لتجنب الهبوط لأول مرة منذ 1951 حين يستضيف برنتفورد.

وسيودع جمهور واتفورد مدربه روي هودجسون في آخر مباراة بملعبه أمام ليستر سيتي.