موندو ديبورتيفو: أستون فيلا يشتري كوتينيو من برشلونة مقابل 20 مليون يورو فقط

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة على وشك الموافقة على بيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى أستون فيلا بعقد نهائي بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن النادي الإنجليزي يملك خيار شراء غير إلزامي بقيمة 40 مليون يورو، لكن الصفقة لن تزيد عن 20 مليون يورو.

نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع البرازيلي كوتينيو هذا الصيف .. مقابل ٤٠ مليون يورو. المحادثات بين إدارة #نيوكاسل و #برشلونة جارية بالفعل.. الأزمة الوحيدة أن #أستون_فيلا يمتلك بند الأفضلية في الشراء بعد انتهاء إعارته. pic.twitter.com/5yQMybLUTt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

وأبدى برشلونة ارتياحه لبيع كوتينيو نظرا لأنه واحد بين أعلى اللاعبين أجرا في الفريق وسيتمكن النادي الكتالوني من تعويض بعض الخسارة من جراء التعاقد مع اللاعب البرازيلي من ليفربول بمبلغ كبير في 2018.

وطلب ستيف جيرارد المدير الفني لأستون فيلا علانية التعاقد مع كوتينيو وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يسجل أو يصنع تمريرات حاسمة في المباريات الأخيرة، فقد أصر على التعاقد معه.

وقال قائد ليفربول السابق عن زميله السابق في النادي الإنجليزي: ”نريد كوتينيو هنا“. كان كوتينيو بديلا في المباراة الأخيرة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي وشارك في الدقيقة 79 من المباراة لكن جيرارد أوضح أن ”فيليب خاض العديد من المباريات على التوالي“.

يبدو أن #جيرارد يخطط للذهاب بعيدًا في #الدوري_الانجليزي 🧐🤔 إيمي بوينديا ✅

إنجز ✅

يونج ✅

بايلي ✅

تشامبرز ✅

أولسن ✅

ديني ✅

كوتينيو ✅

بينتانكور ⏳#إرم_سبورت pic.twitter.com/WCz2HMjqc6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وأعار برشلونة كوتينيو إلى أستون فيلا في يناير/كانون الثاني الماضي. وأشارت مصادر في برشلونة إلى أن رحيل كوتينيو يعني توفير سبعة ملايين يورو في خزائن النادي.

صفقة غير مفيدة

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في السادس من يناير/كانون الثاني 2018، بعد محاولة دون جدوى في صيف 2017، وذلك عقب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو إلى ليفربول مقابل ضم الدولي البرازيلي إضافة إلى بعض المتغيرات التي قد تعني إضافة 40 مليون يورو إضافية مع وضع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

فقط النجم البرازيلي احتاج إلى 14 دقيقة ليسجل هدفه الأول مع #أستون_فيلا ❤💪 د68: دخول كوتينيو 🔁

د77: كوتينيو يصنع هدف 🅰️

د82: كوتينيو يسجل هدف التعادل ⚽️#إرم_سبورت | #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/L4PER54qUG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وكان نصف موسمه الأول، نهاية 2017/2018، جيدا على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على اللعب في دوري أبطال أوروبا بعد أن شارك في المرحلة الأولى مع ليفربول.

وفي موسم 2018/-2019، لم يقدم أداءً جيدًا وواجه مشاكل مع جمهور الكامب نو، الذي أطلق صافراته ضده في بعض المباريات، ما تسبب في غضب البرازيلي.

وفي ذلك الصيف، قرر كوتينيو الانتقال على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ موسم 2019/2020، والذي فاز به بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث شارك بهدفين في فوز بايرن 8/2 على برشلونة في ربع النهائي في لشبونة.

وفي صيف 2020 عاد إلى برشلونة لأن المدير الفني الهولندي رونالد كومان كان يعتمد عليه، ومع ذلك لم ينجح في الاستقرار في صفوف الفريق خلال موسمي 2020/2021 و2021/2022.

و لهذا السبب، في يناير الماضي، وبتعليمات من المدير الفني تشافي هيرنانديز، ذهب على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا بناءً على طلب جيرارد الذي كان زميله في ليفربول.