سكاي: بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع ساديو ماني من ليفربول

أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، بأن بايرن ميونخ الألماني يخطط للانقضاض على المهاجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول هذا الصيف.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، فإنه لا يوجد حوار رسمي بين ليفربول وبايرن ميونخ بشأن الصفقة، لكن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ التقى وكيل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في نهاية الأسبوع.

نُقدم لكم أكثر إفريقي سجل أهدافا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا .. ساديو ماني "١٥" هدفاpic.twitter.com/ERdfDv4l8v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

ويمتد عقد ماني في أنفيلد حتى يونيو 2023، لكن المحادثات حول عقد جديد محتمل لم تبدأ بعد، بحسب ما ذكرت ”سكاي سبورت ألمانيا“، حيث قيل إن ليفربول يركز على تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي أيضا في 30 يونيو 2023.

وسيفضل ليفربول بيع ساديو ماني هذا الصيف، وتجنب رحيله مجانا صيف 2023، في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد بينهما.

ومن المؤكد أن بايرن ميونخ سيحاول تعزيز خط هجومه بلاعب قوي في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

ساديو ماني لاعب #ليفربول أصبح أكثر لاعب إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية بـ14 هدف متساويًا مع ديديه دروغبا #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/nMzLDWN0oS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وبعد تعادل بايرن ميونخ 2/2 مع شتوتغارت أمس الأحد، قال صالح حميديتش ردا على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة قوية لبايرن ميونخ: ”دع نفسك تتفاجأ، علينا أن نرى ما هو ممكن وما هو غير ممكن. لدينا أفكار خلاقة“.

وانتقل ماني من ساوثهامبتون إلى ليفربول صيف عام 2016 مقابل 41 مليون يورو، وسجل الموسم الحالي 20 هدفا وصنع 4 في 46 مباراة مع الريدز.

وبالمجمل لعب ماني مع ليفربول 264 مباراة سجل فيها 117 هدفا وصنع 47.

وعلى مستوى الألقاب نال ساديو ماني مع ليفربول لقبا في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس السوبر الأوروبي.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد يوم 28 مايو الحالي في باريس، كما نال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز بركلات الترجيح على تشيلسي، ومن المقرر أن يتواجه الريدز والبلوز مجددا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 14 مايو.

ومنذ انتقال ماني إلى ليفربول تأهل الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، حيث خسر بنتيجة 1/3 نهائي 2018 أمام ريال مدريد، وفاز 2/0 على توتنهام في نهائي 2019، وسيلاقي ريال مدريد في نهائي 2022.