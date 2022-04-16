كريستيانو رونالدو يواصل أرقامه القياسية بـ"الهاتريك" في مرمى نوريتش سيتي

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين مبكرين لمانشستر يونايتد في مرمى ضيفه نوريتش سيتي ليرفع رصيده إلى 20 هدفا أو أكثر مع الأندية في كافة المواسم الـ16 الماضية.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 14 هدفا بفضل هدفيه في نوريتش سيتي، وفقا لإحصائيات William Hill لكنه بلغ 20 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.

الأسطورة كريستيانو رونالدو سجل 20+ هدف مع الاندية للموسم ال16 على التوالي.#مانشستر_يونايتد_نوريتش #CR7 pic.twitter.com/0TQ65Qy0lW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما سجل هدفين في خمس مباريات منفصلة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وذلك ضد نيوكاسل يونايتد وأتلانتا الإيطالي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وأخيرا نوريتش سيتي.

وتقدم مانشستر بهدفي رونالدو 2-1 على نوريتش سيتي في الشوط الأول من المباراة التي يخوضها الفريق وسط احتجاجات كبيرة من جماهيره على عائلة غليزر ملاك النادي.

ورغم الاحتجاجات الجماهيرية على ملاك النادي، بدأ رونالدو المباراة بقوة وسجل هدفين في الدقيقتين السابعة و32 من بداية المباراة.

وأدت الهزيمة 1-صفر الأسبوع الماضي أمام إيفرتون إلى تمديد مسيرة يونايتد الخالية من الانتصارات إلى ثلاثة في جميع المسابقات، مما زاد من غضب الجماهير ضد ملاك النادي عائلة ”غليزر“.

وقاطع عدد كبير من الجماهير أول 17 دقيقة من المباراة في إشارة إلى ملكية عائلة غليزر المستمرة منذ 17 عاما.

وظلت الطرق المؤدية إلى مداخل ”أولد ترافورد مغلقة في جميع الأنحاء مع وجود حراس الأمن لكن مسيرة المحتجين وصلت إلى ”مسرح الأحلام“ مع المزيد من الهتافات المناهضة لعائلة غليزر ووصل عدد المحتجين للآلاف.

مسيرة جماهيرية حاشدة ضد ملاك مانشستر يونايتد (فيديو) https://t.co/WbwYhOIeAG pic.twitter.com/BgxLBIXWBr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وشهدت مسيرة الاحتجاج إطلاق الألعاب النارية والشماريخ ذات الدخان الأحمر ورفعت لافتات كتب عليها ”نريد عودة نادينا“ والمطالبة بتطبيق قاعدة ملكية 50+1، وهتافات من نوعية ”لدينا المال لكننا لا ننفقه في الأماكن الصحيحة“.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 16 موسما متتاليا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كما أنه صاحب الرقم القياسي في الأهداف الدولية بتجاوزه الإيراني علي دائي برصيد 115 هدفا في 182 مباراة دولية.

كما أنه اللاعب الوحيد الذي يفوز بلقب الدوري والكأس المحلية وكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وأفضل لاعب في الدوري والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مع ناديين مختلفين هما مانشستر يونايتد وريال مدريد.

هاتريك

ولم يتوقف كريستانو رونالدو عند الهدفين، حيث أضاف الهدف الثالث ”هاتريك“ ليسجل الهاتريك رقم خمسين في مسيرته مع الأندية والستين بشكل عام مع الأندية والمنتخبات.