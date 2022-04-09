ترتيب الدوري الإنجليزي: إيفرتون يهزم مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يكتسح ساوثهامبتون

استمرت متاعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدرب رالف رانجنيك 1-صفر في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت.

وبعد خروجه من جميع منافسات الأندية سعى يونايتد لتحقيق الفوز أملا في التساوي في الرصيد مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع لكن أماله في تحقيق هذا الهدف سرعان ما تبخرت عندما أحرز أنطوني جوردون هدفا لأصحاب الأرض في الشوط الأول بينما فشل الضيوف في الرد رغم توفر العديد من الخيارات الهجومية لديهم.

وبعد ضياع فرصة متأخرة من نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فشل يونايتد في تحقيق التعادل ليبقى الفريق صاحب أنجح سجل على مستوى الكرة الإنجليزية في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

واستبسل إيفرتون بكل قوة في الدفاع عن هدف الفوز حتى النهاية ليتقدم بفارق أربع نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 18 والذي سيحل ضيفا على نوريتش سيتي غدا الأحد.

تشيلسي يكتسح ساوثامبتون

قدم تشيلسي عرضا رائعا واستفاد من هدفين لكل من تيمو فيرنر وميسون ماونت، إلى جانب هدفي ماركوس ألونسو وكاي هافرتس، ليفوز 6-صفر على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة الثامنة من ألونسو بعد تمريرة ماونت، ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وعادل ماونت، هداف تشيلسي في الدوري هذا الموسم، رصيده في الموسم الماضي بالوصول إلى تسعة أهداف، عندما أطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.

واستمرت معاناة ساوثامبتون، وعوض فيرنر إهدار فرصتين مبكرتين واجتاز المدافع يان بدناريك وراوغ الحارس فريزر فورستر وسجل في الشباك الفارغة.

وأحرز هافرتس الهدف الرابع بعدما رد القائم ثالث محاولة من فيرنر خلال الشوط الأول.

واستمرت سيطرة تشيلسي التامة بعد الاستراحة، وتابع فيرنر تسديدة نغولو كانتي، التي ردها الحارس فورستر، وسجل بسهولة الهدف الخامس، قبل أن يختتم ماونت الأهداف من مدى قريب في الدقيقة 54.

ورد تشيلسي بطل أوروبا بشكل رائع على خسارته 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وكذلك الهزيمة 4-1 أمام برنتفورد في الجولة الماضية من الدوري بعد التوقف الدولي.