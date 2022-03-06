ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد ويبتعد في الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا ومهما على ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد، أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2/1، حيث افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد تمريرة عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا.

ثنائي عربي لاعبان فقط من الدوري الإنجليزي سجلا "20" هدفا على الأقل في كل البطولات هذا الموسم .. محمد صلاح و رياض محرز#ديربي_مانشستر#مانشًستر_سَيًتي_مانشسًتر_يوَنايتد pic.twitter.com/0Fdu4XwybK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وتعادل جادون سانشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع، مستغلا تمريرة رائعة من الفرنسي بول بوغبا.

وعاد دي بروين وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها بقوة في شباك دي خيا.

ووقع النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 68 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية لعبها دي بروين.

وعاد محرز وسجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وقد احتسبه الحكم مايكل أوليفر بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“.

🗣️ عصام الشوالي : الميزان الأعرج يسمح لمَ يشتهون ويمنع ما يكرهون… عاشت القضية الفلسطينية .. غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلتان.#ديربي_مانشستر#مانشًستر_سَيًتي_مانشسًتر_يوَنايتد pic.twitter.com/oEnS168sGr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 69 نقطة من 28 مباراة، في المركز الأول، متقدما بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب 27 مباراة، وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ22، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس، وخسر مانشستر يونايتد للمرة السابعة، في حين فاز 13 مرة، وتعادل 8 مرات.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع سبورتينغ لشبونة يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي كريستال بالاس ثم بيرنلي ثم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل سيلعب مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات القوية، حيث سيلعب مع توتنهام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول وليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يهزم واتفورد

وفي وقت سابق ولحساب الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي تغلب آرسنال 3/2 على مضيفه واتفورد على ملعب فيكارغ رود.

وسجل أهداف آرسنال مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي، في الدقائق 5 و30 و52، في حين سجل هدفي واتفورد خوان هيرنانديز وموسى سيسوكو في الدقيقتين 11 و87 على الترتيب.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، مقابل 19 نقطة من 27 مباراة لواتفورد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتختتم مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الإثنين حيث يستضيف توتنهام منافسه إيفرتون.