اعتقال ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد بتهمة الاغتصاب والاعتداء على صديقته

ألقت شرطة مانشستر الكبرى في المملكة المتحدة البريطانية، القبض على ماسون جرينوود لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتهمتي الاغتصاب والاعتداء.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى في بيان رسمي أنها ألقت القبض على ”رجل في العشرينات من عمره“ للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء ”يبدو أنه ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد“.

وجاء في البيان: ”تم فتح تحقيق وبعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينيات من عمره منذ ذلك الحين للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء، لا يزال رهن الاعتقال للاستجواب، الاستفسارات جارية“.

وأكد المذيع بيرس مورغان الخبر عبر حسابه على تويتر قائلا: ”اعتقال لاعب كرة القدم في إنجلترا ومانشستر يونايتد ماسون جرينوود للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء“.

BREAKING: England & Manchester United footballer Mason Greenwood arrested on suspicion of rape and assault. pic.twitter.com/60xg0t6l28

يأتي الاعتقال في أعقاب إعلان نادي مانشستر يونايتد بأن اللاعب لن يشارك في أي أنشطة كرة قدم حتى إشعار آخر، مما أدى بشكل أساسي إلى تعليقه إلى أجل غير مسمى.

وخرجت صديقة اللاعب بصور وتسجيل صوتي، لاعتداء اللاعب جنسيًا عليها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وغني عن القول إن غرينوود يجب اعتباره بريئًا حتى تثبت إدانته، لكن الوضع مروع ويمكن أن يؤدي إلى نهاية مسيرته الكروية.

TRENDING: Manchester United forward, Mason Greenwood has been accused of domestic violence by his girlfriend Harriet Robson. pic.twitter.com/V1UYi8li8g

— Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) January 30, 2022