هل يتولى غوارديولا تدريب منتخب هولندا؟

يحظى بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجيلزي الممتاز بمسيرة رائعة، ويعتبر أحد أفضل المدربين في العالم، لذلك يسعى الاتحاد الهولندي للتعاقد معه لتدريب الفريق الأول خلفا للمخضرم لويس فان غال.

وتشهد مسيرة المدير الإسباني مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي على نجاحه الكبير كمدير فني، وهذا الموسم مع تقدم مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقب البريميرليغ ورغبة غوارديولا في الفوز بأول لقب لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي الإنجليزي، يبدو مستقبله غامضا مع النادي.

غوارديولا: لن أخدع مانشستر سيتي في القرار حول مستقبلي https://t.co/PlZi3qkWl1 pic.twitter.com/UxiDX2VKwg — إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية ونقلت عنها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إن غوارديولا سيحصل على فرصة لتحقيق حلمه في أن يصبح مدربًا لأحد المنتخبات الكبرى عندما يغادر مانشستر سيتي بعدما أبدى الاتحاد الهولندي اهتمامه بالتعاقد معه وإغرائه لقبول هذه المهمة.

ولم يُخفِ غوارديولا رغبته في أن يتولى يومًا ما مسؤولية منتخب وطني عندما تنتهي مرحلة تدريب الأندية، إلا أن المدير الفني الإسباني لم يلمح إلى أنه على وشك الخروج من مانشستر سيتي، وقد طُرحت مؤخرًا أسئلة حول ما إذا كان سيكون مهتمًا يومًا ما بأن يصبح مديرا فنيا لإنجلترا إذا سنحت الفرصة، بينما دعمه الصريح لاستقلال كتالونيا يعني أنه من غير المرجح أن يتولى مسؤولية تدريب إسبانيا.

ويقوم الاتحاد الهولندي بالفعل بوضع خطط لإغرائه بتدريب الفريق الأول على الرغم من أنهم يعلمون أن ذلك سيحتاج الانتظار لمدة 18 شهرًا أخرى على الأقل نظرا لأنه يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ويأمل النادي في تمديد بقائه في استاد الاتحاد إلى ما بعد ذلك.

أسرع مدرب يصل للهدف رقم 500.. غوارديولا يحقق رقمًا جديدًا مع مانشستر سيتي https://t.co/G9RJq9qVee pic.twitter.com/O9csgXOVVW — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”لست جيدا بما يكفي لأفكر في المدى البعيد. يتحدد مستقبلي دائما بناء على النتائج، لذا في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث. لقد منحني (النادي) كل شيء، لذا لا يمكن أن أخدعه أو أفعل أي شيء خاطئ نحوه“.

ومع ذلك، فإن هولندا – وفرصة تدريب منتخب البلد الذي أخرج أحد أساطير الكرة وأستاذ غوارديولا يوهان كرويف – ستجذبه بالتأكيد.

وكان كرويف مدربًا لبرشلونة عندما ارتقى غوارديولا في صفوف فريق الشباب، وحول مدرب مانشستر سيتي إلى أفضل لاعب خط وسط مدافع في العالم بحسب ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“.

غوارديولا: لن أدرب أي فريق بالدوري الإنجليزي غير مانشستر سيتي https://t.co/5rQMz8HOZj pic.twitter.com/xlLV7W8aFT — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وكان الأسطورة الهولندية في قلب ثورة الكرة الشاملة الهولندية في السبعينيات – وهي الأيديولوجية التي شكلت تفكير غوارديولا الفني.

وهناك بالفعل ارتباط وثيق مع هولندا، حيث إن بيري شقيق بيب ووكيل أعماله أيضا ارتبط للتو بوكالة كرة القدم الهولندية SEG.

ويقضي فان غال حاليًا فترته الثالثة كمدرب لهولندا بعدما حل محل فرانك دي بوير بعد كارثة الخروج المبكر من يورو 2020، لكن مدرب مانشستر يونايتد السابق يبلغ من العمر 70 عامًا، ومن المقرر أن يتنحى بعد كأس العالم في قطر.

ومن المرجح أن يفوز غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في ستة مواسم بصفته مدربًا لمانشستر سيتي، ويأمل قادة النادي أن يستمر في العمل إلى ما بعد نهاية عقده الحالي.

ومع ذلك، بينما يأملون في استمراره لمواصلة مسيرة النادي، فإن هولندا حريصة بالقدر نفسه على تقديم نفسها كتحدٍّ بديل.