غوارديولا: لن أخدع مانشستر سيتي في القرار حول مستقبلي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه قد يتخذ قرارا بخصوص مستقبله في نهاية الموسم الجاري، لكنه أكد بوضوح أنه لن ”يخدع“ ناديه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرتبط غوارديولا، الذي تولى المسؤولية في 2016، بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري يوم السبت ”لست جيدا بما يكفي لأفكر في المدى البعيد“.

وأضاف ”يتحدد مستقبلي دائما بناء على النتائج، لذا سنلعب ضد ساوثامبتون وسنحصل على بعض الراحة، وبعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث“.

وتابع ”لقد منحني (النادي) كل شيء، لذا لا يمكن أن أخدعه أو أفعل أي شيء خاطئ نحوه“.

ويسير غوارديولا نحو قيادة مانشستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في خمس سنوات، كما توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد أربع مرات. ويتصدر سيتي الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بعد 22 جولة.

وقال المدرب الإسباني ”اتخذنا معا القرارات بخصوص حضوري إلى هنا وتمديد التعاقد في مناسبتين، وسنفعل الأمر ذاته الآن. يتعلق الأمر بمشاعر النادي نحوي، وحول شعوري لنفسي وللنادي“.

وأضاف ”أشعر أني في حالة جيدة وأشعر بالراحة. عندما لا أملك الطاقة وأشعر بالإرهاق والتعب، فإني أكون متأكدا من الرحيل، لكن في الوقت الحالي لدي مشاعر إيجابية“.

وقاد غوارديولا الفريق الثاني لبرشلونة بين عامي 2007 و2008. ثم تولّى قيادة الفريق الأول في النادي الكتالوني وصنع التاريخ بين عامي 2008 و2012 قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2016، ومنذ العام 2016 كان مسؤولًا عن قيادة مانشستر سيتي.

وفي نوفمبر 2020 أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا، تجديد عقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وأوضح النادي الإنجليزي أن غوارديولا جدد عقده مع الفريق حتى يونيو 2023، ليكون حينها قد أمضى مع الفريق 7 سنوات.

وبحسب موقع ”transfermarkt“فإن غوارديولا قاد مانشستر سيتي في 325 مباراة حقق الفوز في 243 منها،مقابل التعادل في 33 و49 خسارة.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي لـ10 ألقاب بينها 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن استعصى على الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، الذي لم يفز به غوارديولا منذ رحيله عن برشلونة.

وصعد مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه خسر أمام تشيلسي 0/1.