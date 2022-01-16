رياضة

إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب إيفرتون
تاريخ النشر: 16 يناير 2022 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 16 يناير 2022 16:00 GMT

إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب إيفرتون

قدّم المدرب الإسباني أسوأ النتائج منذ توليه قيادة إيفرتون مطلع الموسم الجاري.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة المدرب رافاييل بينيتيز، اليوم الأحد، وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.

وقال إيفرتون الذي يحتل المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط في بيان، ”رحل بينيتيز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري“.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه المقتضب: ”سيتم الاستقرار على بديل بينيتيز والإعلان عنه في الوقت المناسب“.

وخسر إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد، أمام نوريتش سيتي صاحب المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة.

وقدّم المدرب الإسباني أسوأ النتائج منذ توليه قيادة إيفرتون مطلع الموسم الجاري.

وعلقت جماهير إيفرتون لافتات خلال مباراة الأمس تحمل كلمة ”ارحل عن نادينا“، بينما بدى بينيتيز غير سعيد بعد الإخفاق مجددًا في الدوري.

2022-01-Untitled-1-50

وتولى رافاييل بينيتيز تدريب إيفرتون مطلع الموسم الجاري، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وواجه تعيين بينيتيز مدربًا لإيفرتون احتجاجات من جماهير النادي على الرجل الذي قاد غريم المدينة نفسها، ليفربول.

ولم ينتصر إيفرتون في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق في 3 مباريات وتعادل في واحدة، ويحتل المركز الخامس عشر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play