إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة المدرب رافاييل بينيتيز، اليوم الأحد، وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.

وقال إيفرتون الذي يحتل المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط في بيان، ”رحل بينيتيز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري“.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه المقتضب: ”سيتم الاستقرار على بديل بينيتيز والإعلان عنه في الوقت المناسب“.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

