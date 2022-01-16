إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة المدرب رافاييل بينيتيز، اليوم الأحد، وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.

وقال إيفرتون الذي يحتل المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط في بيان، ”رحل بينيتيز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري“.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه المقتضب: ”سيتم الاستقرار على بديل بينيتيز والإعلان عنه في الوقت المناسب“.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

وخسر إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد، أمام نوريتش سيتي صاحب المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة.

وقدّم المدرب الإسباني أسوأ النتائج منذ توليه قيادة إيفرتون مطلع الموسم الجاري.

وعلقت جماهير إيفرتون لافتات خلال مباراة الأمس تحمل كلمة ”ارحل عن نادينا“، بينما بدى بينيتيز غير سعيد بعد الإخفاق مجددًا في الدوري.

وتولى رافاييل بينيتيز تدريب إيفرتون مطلع الموسم الجاري، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وواجه تعيين بينيتيز مدربًا لإيفرتون احتجاجات من جماهير النادي على الرجل الذي قاد غريم المدينة نفسها، ليفربول.

ولم ينتصر إيفرتون في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق في 3 مباريات وتعادل في واحدة، ويحتل المركز الخامس عشر.