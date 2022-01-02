رياضة

سبورت: برشلونة يعمل على إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 02 يناير 2022 20:25 GMT
تاريخ التحديث: 02 يناير 2022 20:40 GMT

سبورت: برشلونة يعمل على إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد

ديمبلي شارك في 126 مباراة فقط مع برشلونة، بينها 8 مباريات الموسم الحالي، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 23.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد، أن برشلونة ومانشستر يونايتد قد يبرمان صفقة تبادلية في السوق الشتوي الحالي.

ووفقا لصحيفة ”سبورت فإن برشلونة ومانشستر يونايتد يتفاوضان على صفقة تبادلية تشمل الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنتوني مارسيال.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل، على أنه يتبقى 6 أشهر على بقائه في كامب نو، علما أن عقد مارسيال في أولد ترافورد يستمر حتى يونيو 2024.

ويبدو أن برشلونة يئس من إمكانية إقناع ديمبلي بتجديد عقده، ولذلك يفكر في بيعه أو استخدامه في صفقة تبادلية لتجنب رحيله دون أي مقابل بعد 6 أشهر.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن إدارة برشلونة تواصل العمل على تحسين تشكيلة الفريق الأول، وترى أن ديمبلي بسبب المزيد من المشاكل بسبب عقده وبالتالي فإن الإدارة تبحث عن حلول.

وأفادت الصحيفة أن إدارة برشلونة فتحت طريقًا للتفاوض مع مانشستر يونايتد في محاولة لإتمام الصفقة التبادلية.

وأكدت أنه لن يتم تنفيذ العملية إلا إذا رفض ديمبلي بشكل قاطع ونهائي اقتراح برشلونة تجديد عقده، وإذا كان الأمر كذلك فإن برشلونة سيرغب في بيع اللاعب الفرنسي هذا السوق وسيكون مانشستر يونايتد هو الفريق الذي يمكنه شراء اللاعب.

وأوضحت أن العملية مارسيال الذي سينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لمساعدة فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وقالت ”سبورت“ لإنه في برشلونة، من الواضح أنه إذا لم يجدد ديمبلي، فإن أفضل شيء بالنسبة لللنادي هو أن يغادر لتقليل كتلة الرواتب التي تعد واحدة من أكبر مشاكل برشلونة في الوقت الحالي.

وفقا للصحيفة فإنه خلال يوم الإثنين سيكون هناك اجتماع جديد بين برشلونة وبيئة ديمبلي حيث يرغب الطرفان في إنهاء المفاوضات، إما عن طريق التوقيع على التجديد وإما في قبول انتهاء العلاقة بينهما بالفعل.

وانتقل ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 135 مليون يورو.

وشارك ديمبلي في 126 مباراة فقط مع برشلونة، بينها 8 مباريات الموسم الحالي، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 23.

يشار إلى أن برشلونة كان قد تعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي، كما أعاد المدافع البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر.

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