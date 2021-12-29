ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يعبر برينتفورد ويطير بالصدارة وتشيلسي يتعادل أمام برايتون

اختتم مانشستر سيتي مبارياته في عام 2021 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما فاز في مباراته العاشرة على التوالي في المسابقة هذا الموسم، عقب تغلبه 1 – صفر على مضيفه برينتفورد، مساء الأربعاء، في المرحلة العشرين للبطولة.

وواصل سيتي التحليق في صدارة البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليحكم قبضته على الصدارة مستفيدا من تعثر منافسيه تشيلسي وليفربول في تلك الجولة.

وكان هدف فودن في الدقيقة 16 بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين كافيا ليحقق فريق المدرب بيب جوارديولا فوزه العاشر على التوالي في الدوري.

نهاية المباراة 🔚#السيتي في الصدارة 👏 @Cityarabia 🏆 السيتي يفوز ويعزز صدارته 🔝 و #تشيلسي و #ليفربول يتعثران ⏬

الآن الفارق يتسع لـ 8 نقاط والأمور تُشير إلى أن ما تبقى من الموسم يصب لصالح #مانشستر_سيتي أكثر.#إرم_سبورت | #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/PbnrMH4YuM — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

وبخسارة ليفربول في ملعب ليستر سيتي أمس الثلاثاء وتعادل تشيلسي مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون استغل سيتي الفرصة ليحكم سيطرته على القمة.

وقدم حامل اللقب أداء متواضعا وكاد برنتفورد أن يخرج بنتيجة أفضل.

وسدد دي بروين في القائم بعد الاستراحة كما تم إلغاء هدفين لفودن وإيمريك لابورت.

وصمد سيتي ليرفع رصيده إلى 50 نقطة من 20 مباراة مقابل 42 لتشيلسي من 20 مباراة أيضا فيما يملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة.

تشيلسي يواصل نزيف النقاط

فرط تشيلسي في تحقيق فوز كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه برايتون 1 – 1، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وواصل تشيلسي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل للمرة الثالثة في أخر أربع مباريات خاضها في بطولة الدوري.

تقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، وانتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

لكن برايتون ضغط بشدة من أجل تسجيل أول هدف له على الإطلاق في ستامفورد بريدج بعد تراجع تشيلسي في الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي بدا فيه تشيلسي قريبا من حصد ثلاث نقاط ثمينة، ارتقى ويلباك بين توني روديجر وتريفوه شالوبا ليحول تمريرة عرضية من مارك كوكوريلا بضربة رأس في المرمى.

وما زاد مشاكل تشيلسي إصابة جيمس رايس ظهير أيسر النادي اللندني في الشوط الأول واستبداله وحاجة زميله المدافع أندرياس كريستنسن للعلاج قبل استبداله بين الشوطين بشالوبا.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث والذي خاض 19 مباراة فيما خاض الفريق اللندني 20 مباراة.

على الجانب الأخر، رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: