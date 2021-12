توخيل منزعج من أخطاء تشيلسي بعد الخسارة أمام وست هام

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إن فريقه يرتكب الكثير من الأخطاء المكلفة بعد خسارته في قمة لندن 3-2 أمام وست هام يونايتد، ليفقد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

واستشاط المدرب الألماني غضبا بعدما سمح تشيلسي أثناء تقدمه 1-صفر، لمنافسه وست هام بالعودة بعد تمريرة خاطئة إلى الخلف من جورجينيو، ثم إخفاق الحارس إدوار مندي في تشتيت الكرة، ليتسبب في ركلة جزاء في ظل ضغط من جارود بوين.

وسجل مانويل لانتسيني من ركلة الجزاء، قبل أن يستكمل وست هام الانتفاضة ويحقق الفوز بهدف في الدقيقة الـ87 بواسطة آرثر ماسواكو بفضل تسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب وخدعت الحارس ميندي.

وقال توخيل للصحفيين ”لسنا جيدين بما يكفي فيما يتعلق بالتفاصيل في الوقت الحالي. نرتكب الكثير من الأخطاء“.

وأضاف ”إدوار يمر بفترة صعبة ولا أعرف السبب. يبدو أنه فقد الكثير من الثقة“.

لكن المدرب الألماني أكد أنه لا يلقي باللوم في الخسارة على الحارس السنغالي؛ لأن تمريرة جورجينيو وضعته ”في موقف مربك“.

وقال توخيل إن هذه الأخطاء أصبحت متكررة بعدما فشل جورجينيو في الاستحواذ على كرة عالية الأسبوع الماضي وسمح لمانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 في ستامفورد بريدج.

وتسبب خطأ من روبن لوفتوس-تشيك يوم الأربعاء في منح واتفورد الفرصة لإدراك التعادل، في مباراة حسمها تشيلسي بنتيجة 2-1.

وأضاف توخيل ”إذا فعلت ذلك في ظل هذا المستوى، لا يمكن توقع الخروج بنتيجة إيجابية“.

وما زاد من معاناة تشيلسي هو ارتفاع عدد المصابين؛ ما تسبب في تراجع بطل أوروبا إلى المركز الثالث خلف مانشستر سيتي وليفربول.

