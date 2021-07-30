السماح بحضور 13 ألف متفرج لمباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، السماح إلى ما يصل إلى 13 ألف متفرج بحضور لقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال على ملعب ”ويندسور بارك“ في مدينة بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية.

وسيلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي، في 11 أغسطس/ آب المقبل، ولن يسمح للجماهير بدخول الملعب إلا بعد إظهار سلبية اختبار فيروس كورونا.

وقال اليويفا إن الجماهير من خارج بريطانيا، سيتعين عليها الامتثال لقيود وشروط السفر التي ستكون سارية خلال موعد المباراة مع عدم وجود أي استثناءات لحاملي التذاكر.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم #يويفا يقرر السماح إلى ما يصل إلى 13 ألف متفرج بحضور لقاء السوبر الأوروبي بين #تشيلسي و #فياريال في ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية. pic.twitter.com/yAn4PeDxl6 — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

وأضاف اليويفا أنه في حالة تجاوز الطلب على التذاكر المتاحة للبيع، من الممكن تعديل العدد وفقًا لآخر قرارات السلطات المحلية.

ونجح تشيلسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية.

فيما حسم فياريال لقبه الأول من الدوري الأوروبي بالفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

ويعد ناديا برشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، الأكثر حصولًا على بطولة كأس السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب لكل منهما، ويأتي ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.