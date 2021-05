يخوض أول مباراة منذ 10 سنوات.. الحارس سكوت كارسون يشارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

شهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة غير متوقعة بتواجد الحارس سكوت كارسون، البالغ 35 عاما، أساسيا في مواجهة نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وسيظهر كارسون للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله معارا من ديربي كاونتي في عام 2019.

Scott Carson looking sharp in the warm-up 🧤 #NEWMCI pic.twitter.com/ZcGrdHX0hW

وقال بيب غوارديولا قبل المباراة: ”سكوت كارسون ساعدنا كثيرًا وراء الكواليس ويسعدنا السماح له باللعب اليوم“.

“Scott has helped us a lot behind the scenes and it’s a pleasure to let him play today”

Pep explains the decision to start Scott Carson in goal against Newcastle today#StadiumAstro pic.twitter.com/HwV4oV6Afy

