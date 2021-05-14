يخوض أول مباراة منذ 10 سنوات.. الحارس سكوت كارسون يشارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

شهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة غير متوقعة بتواجد الحارس سكوت كارسون، البالغ 35 عاما، أساسيا في مواجهة نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وسيظهر كارسون للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله معارا من ديربي كاونتي في عام 2019.

Scott Carson looking sharp in the warm-up 🧤#NEWMCI pic.twitter.com/ZcGrdHX0hW — Football Daily (@footballdaily) May 14, 2021

وقال بيب غوارديولا قبل المباراة: ”سكوت كارسون ساعدنا كثيرًا وراء الكواليس ويسعدنا السماح له باللعب اليوم“.

“Scott has helped us a lot behind the scenes and it’s a pleasure to let him play today” Pep explains the decision to start Scott Carson in goal against Newcastle today#StadiumAstro pic.twitter.com/HwV4oV6Afy — Stadium Astro 😷 (@stadiumastro) May 14, 2021

وقال كارلسون عن مشاركته الأولى في البريميرليغ منذ 10 سنوات (3645 يوما): ”اعتقدت أن أيامي في الدوري الإنجليزي قد ولّت وانتهت، مباريات البريميرليغ تذهب بسرعة، كنت آمل أن ألعب كثيرًا، لكن الليلة أنا مستعد للمشاركة مجددًا“.

🗣 "I thought my Premier League days were over." 🤣 Scott Carson's reaction to making his Manchester City debut & his first Premier League appearance since 2011 pic.twitter.com/DDExTBdRxQ — Football Daily (@footballdaily) May 14, 2021

وكان آخر ظهور لكارلسون ضد نيوكاسل أيضًا، ولكن كان حارسا لفريق وست بروميتش في 22 مايو 2011، والمباراة انتهت بالتعادل 3/3 آنذاك، وهذه هي المدة الأطول بين ظهور حارس مرمى في تاريخ البريميرليغ.. كما أنها ستكون المباراة رقم 145 لكارسون.

وكارسون الذي سبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي في 4 مباريات، يتمتع بخبرة كبيرة من مسيرته التي تواصلت لمدة 17 عاما، حيث سبق له أن لعب لعدد من الأندية مثل ويست بروميتش وليفربول وبورصا سبور التركي.

وكان كارسون قد لعب المواسم الأربعة الأخيرة مع ديربي كاونتي، حيث شارك في أكثر من 150 مباراة مع الفريق.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة وضمن التتويج باللقب رسميًا، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 39 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.