رياضة

يخوض أول مباراة منذ 10 سنوات.. الحارس سكوت كارسون يشارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 19:26 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 19:45 GMT

يخوض أول مباراة منذ 10 سنوات.. الحارس سكوت كارسون يشارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

شهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة غير متوقعة بتواجد الحارس سكوت كارسون، البالغ 35 عاما، أساسيا في مواجهة نيوكاسل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة غير متوقعة بتواجد الحارس سكوت كارسون، البالغ 35 عاما، أساسيا في مواجهة نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وسيظهر كارسون للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله معارا من ديربي كاونتي في عام 2019.

وقال بيب غوارديولا قبل المباراة: ”سكوت كارسون ساعدنا كثيرًا وراء الكواليس ويسعدنا السماح له باللعب اليوم“.

وقال كارلسون عن مشاركته الأولى في البريميرليغ منذ 10 سنوات (3645 يوما): ”اعتقدت أن أيامي في الدوري الإنجليزي قد ولّت وانتهت، مباريات البريميرليغ تذهب بسرعة، كنت آمل أن ألعب كثيرًا، لكن الليلة أنا مستعد للمشاركة مجددًا“.

وكان آخر ظهور لكارلسون ضد نيوكاسل أيضًا، ولكن كان حارسا لفريق وست بروميتش في 22 مايو 2011، والمباراة انتهت بالتعادل 3/3 آنذاك، وهذه هي المدة الأطول بين ظهور حارس مرمى في تاريخ البريميرليغ.. كما أنها ستكون المباراة رقم 145 لكارسون.

وكارسون الذي سبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي في 4 مباريات، يتمتع بخبرة كبيرة من مسيرته التي تواصلت لمدة 17 عاما، حيث سبق له أن لعب لعدد من الأندية مثل ويست بروميتش وليفربول وبورصا سبور التركي.

وكان كارسون قد لعب المواسم الأربعة الأخيرة مع ديربي كاونتي، حيث شارك في أكثر من 150 مباراة مع الفريق.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة وضمن التتويج باللقب رسميًا، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 39 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

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