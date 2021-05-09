ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويقترب من ضمان المركز الثاني

قلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 3/1 على أستون فيلا، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيرتراند تراوري الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاءـ وهي النتيجة التي انتهى عليها النصف الأول من المباراة.

وأدرك البرتغالي برونو فرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

FULL-TIME Aston Villa 1-3 Man Utd Man Utd turn it around in the second-half, coming from behind to take all three points#AVLMUN pic.twitter.com/mwHZGSr2UZ — Premier League (@premierleague) May 9, 2021

وبعد نحو 4 دقائق سجل ماسون غرينوود الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما سجل إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 87 بضربة رأسية.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 70 نقطة من 34 مباراة في المركز الثاني، مقابل 48 نقطة لأستون فيلا في المركز الحادي عشر.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي يوم الثلاثاء ثم مع ليفربول يوم الخميس، ثم مع فولهام وأخيرا مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، علما أن مانشستر يونايتد ينهي الموسم بمواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي: