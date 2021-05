ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويقترب من ضمان المركز الثاني

قلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 3/1 على أستون فيلا، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيرتراند تراوري الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاءـ وهي النتيجة التي انتهى عليها النصف الأول من المباراة.

وأدرك البرتغالي برونو فرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

FULL-TIME Aston Villa 1-3 Man Utd

Man Utd turn it around in the second-half, coming from behind to take all three points#AVLMUN pic.twitter.com/mwHZGSr2UZ

— Premier League (@premierleague) May 9, 2021