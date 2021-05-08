أغويرو يعتذر عن إهداره ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

حرص النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على توجيه الاعتذار لزملائه ولمشجعي مانشستر سيتي، بعدما أهدر ركلة جزاء، في مواجهة تشيلسي اليوم السبت، كانت ستقرب الفريق من التقدم على ”البلوز“.

ولم يتمكن مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي، بهزيمته أمام ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول أهدرها أغويرو بعدما سددها على طريقة بانينكا.

وقال أغويرو، عبر حسابه على ”تويتر“: ”أود أن أعتذر لزملائي في الفريق والطاقم والمشجعين على إهدار ركلة الجزاء، لقد كان قرارًا سيئًا وأنا أتحمل المسؤولية كاملة“.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

وكان بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، قد دافع عن أغويرو، عقب المباراة، قائلا لشبكة ”بي بي سي“: ”هذا قرار أغويرو، الشخص المسؤول عن تنفيذ ركلة الجزاء هو من يتخذ قراره، هو قرر أن يسدد ركلة الجزاء بتلك الطريقة، ليس لدي ما أضيفه هنا“.

وأضاف: ”لو كان أحرزها كنتم ستقولون إنه عبقري هذا هو الواقع“.

رد فعل أغويرو بعد إهداره ضربة جزاء أمام تشيلسي #مانشسًتر_سُيتيٍ_تشٌيلسي pic.twitter.com/vkGYKZAlGS — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

ومازال بوسع سيتي، حسم اللقب في هذه الجولة إذا خسر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني خارج ملعبه أمام أستون فيلا غدا الأحد.

ومع تبقي 3 مباريات على النهاية، يتقدم السيتي بفارق 13 نقطة على يونايتد الذي تتبقى له خمس مباريات.

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات في خمسة أيام، وحتى إذا فاز بها جميعا فإن سيتي سيحسم اللقب بالفوز على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.