أغويرو يعتذر عن إهداره ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

حرص النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على توجيه الاعتذار لزملائه ولمشجعي مانشستر سيتي، بعدما أهدر ركلة جزاء، في مواجهة تشيلسي اليوم السبت، كانت ستقرب الفريق من التقدم على ”البلوز“.

ولم يتمكن مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي، بهزيمته أمام ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول أهدرها أغويرو بعدما سددها على طريقة بانينكا.

وقال أغويرو، عبر حسابه على ”تويتر“: ”أود أن أعتذر لزملائي في الفريق والطاقم والمشجعين على إهدار ركلة الجزاء، لقد كان قرارًا سيئًا وأنا أتحمل المسؤولية كاملة“.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021