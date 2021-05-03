ديلي ميل: توتنهام ينوي تمديد استعارة غاريث بيل

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، أن توتنهام ينوي تمديد استعارة الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وعاد بيل لتوتنهام، الصيف الماضي، بعقد إعارة من ريال مدريد، بعد أن انضم من السبيريز لريال مدريد مقابل 101 مليون يورو، صيف 2013.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، سيعرض على مدرب الفريق الجديد فكرة تمديد استعارة بيل لموسم إضافي.

Gareth Bale hattrick. He just has that instinct in the final third. #THFC #COYS pic.twitter.com/NqztX2IseT — Cenk (@CenkCOYS) May 2, 2021

ويتولى رايان ماسون تدريب توتنهام بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق؛ بسبب تراجع النتائج،

وأضافت الصحيفة أن دانييل ليفي يرى أنه من الأفضل الإبقاء على بيل، لصعوبة تعويضه بلاعب آخر من الناحية المالية.

وختمت ”ديلي ميل“ بأن توتنهام يملك حق تمديد استعارة بيل لموسم آخر، مع دفع راتبه (240 ألف جنيه إسترليني) في الأسبوع.

وسجل بيل 14 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، بينها 3 أهداف (هاتريك)، في فوز السبيرز 4/0 على شيفيلد يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، ويبدو أنه من الصعب أن يعود للفريق في ظل بقاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق، حيث لا تجمع الطرفين علاقة جيدة.