ديلي ميل: توتنهام ينوي تمديد استعارة غاريث بيل

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، أن توتنهام ينوي تمديد استعارة الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وعاد بيل لتوتنهام، الصيف الماضي، بعقد إعارة من ريال مدريد، بعد أن انضم من السبيريز لريال مدريد مقابل 101 مليون يورو، صيف 2013.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، سيعرض على مدرب الفريق الجديد فكرة تمديد استعارة بيل لموسم إضافي.

Gareth Bale hattrick. He just has that instinct in the final third. #THFC #COYS pic.twitter.com/NqztX2IseT

— Cenk (@CenkCOYS) May 2, 2021