رياضة

شيفيلد يونايتد يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام وولفرهامبتون
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 21:29 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2021 21:55 GMT

شيفيلد يونايتد يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام وولفرهامبتون

تأكد هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه وولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت. وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق 19 نقطة عن

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المصدر: رويترز

تأكد هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه وولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق 19 نقطة عن بيرنلي أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي 18 نقطة فقط بحد أقصى.

وأنهى شيفيلد الموسم الماضي في النصف الأعلى من الجدول بعد عودته للدوري الممتاز لكنه بدا مرشحا للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتين من أول 17 مباراة هذا الموسم.

وكان هدف ويليان جوزيه في الدقيقة 59 كافيا لينتصر وولفرهامبتون.

ويتقاسم شيفيلد الآن الرقم القياسي السلبي في الهبوط بعد مرور 32 جولة في الدوري الممتاز والذي حققه من قبل ديربي كاونتي وهدرسفيلد تاون.

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