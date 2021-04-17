شيفيلد يونايتد يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام وولفرهامبتون

تأكد هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه وولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق 19 نقطة عن بيرنلي أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي 18 نقطة فقط بحد أقصى.

وأنهى شيفيلد الموسم الماضي في النصف الأعلى من الجدول بعد عودته للدوري الممتاز لكنه بدا مرشحا للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتين من أول 17 مباراة هذا الموسم.

حزن لاعبي شيفيلدhttps://t.co/8wMwT7XsFA — إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2021

وكان هدف ويليان جوزيه في الدقيقة 59 كافيا لينتصر وولفرهامبتون.

ويتقاسم شيفيلد الآن الرقم القياسي السلبي في الهبوط بعد مرور 32 جولة في الدوري الممتاز والذي حققه من قبل ديربي كاونتي وهدرسفيلد تاون.