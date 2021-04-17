نوريتش سيتي يعود سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز

صعد نوريتش سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل خمس جولات على النهاية، بعد فشل منافسيه برنتفورد وسوانزي سيتي في الفوز بمباراتيهما بالدرجة الثانية، اليوم السبت.

وبعد احتلال المركز الأخير في الدوري الممتاز موسم 2019-2020، خاض فريق المدرب دانييل فاركه موسما رائعا، وتصدر الدرجة الثانية برصيد 90 نقطة من 41 مباراة.

واستغرقت عودة نوريتش للدوري الإنجليزي الممتاز موسما واحدا فقط، حيث هبط الفريق الموسم الماضي ليعود سريعا إلى البيرميرليغ.

وعاد نوريتش على الفور إلى الأضواء بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز في موسم 2019-2020.

وقدم نوريتش موسما رائعا ويتصدر ترتيب الدرجة الثانية برصيد 90 نقطة من 41 مباراة.

ويستطيع واتفورد فقط، صاحب المركز الثاني حاليا بفارق ثماني، حرمان نوريتش من تحقيق لقب الدرجة الثانية.

وقد يقطع نوريتش، الذي لم يخسر في آخر 13 مباراة، خطوة أخرى نحو اللقب عندما يواجه بورنموث في وقت لاحق اليوم السبت.