ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين يفك الشراكة مع محمد صلاح وينفرد بالصدارة

انفرد هاري كين نجم نادي توتنهام بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز هدف فريقه الأول في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة 32 من البريميرليغ.

هاري كين أحرز هدف توتنهام الأول في الدقيقة 27 بعد أن استلم عرضية زميله وصوب قوية في شباك إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا هذا الموسم.

وفك هاري كين شراكة صدارة الهدافين مع النجم المصري محمد صلاح، حيث يحمل نجم ليفربول في جعبته 19 هدفًا خلف مهاجم توتنهام بهدف وحيد.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ هاري كين – توتنهام 20 هدفًا.

2/ محمد صلاح – ليفربول 19 هدفًا.

3/ برونو فيرنانديش – مانشستر يونايتد 16 هدفًا.

4/ دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون 14 هدفًا.

4/ باتريك بامفورد – ليدز يونايتد 14 هدفًا.

4/ سون هيونغ مين – توتنهام 14 هدفًا.