سولشاير: مانشستر يونايتد لن يستسلم في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي

رفض أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استبعاد أي فرصة لفريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه اعترف بأنه سيكون من غير الواقعي التفكير في تجاوز مانشستر سيتي المتصدر.

ويمكن ليونايتد، الذي يسعى للقبه الأول للدوري منذ موسم 2012-2013، أن يقلص الفارق مع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى ثماني نقاط في حال فوزه على بيرنلي بعد غد الأحد قبل ست جولات على النهاية.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: ”بالطبع لن نستسلم. مانشستر يونايتد لا يستسلم أبدا، هذا الفريق وهذا النادي تعرض لانتكاسات كثيرة والكثير من النجاحات في العودة من جديد أيضا، لأن ذلك موجود في شخصية النادي“.

وأضاف: ”لكن واقعيا من الصعب تجاوز سيتي، لكنه عندما يوجد فريق متماسك هكذا لا تتوقع أن يخسر ثلاث مباريات من آخر ست، لكن طالما نؤدي عملنا يجب أن ننهي الموسم بقوة“.

🗣 The boss hailed a "professional performance" from the Reds as we march on in the Europa League… 🔴 #MUFC

🏆 #UEL pic.twitter.com/07qkONBVOs — Manchester United (@ManUtd) April 15, 2021

واحتل يونايتد المركز الثالث الموسم الماضي، بفارق 33 نقطة عن ليفربول حامل اللقب و15 نقطة خلف سيتي صاحب المركز الثاني، وإنهاء الموسم في المركز الثاني يعتبر تقدما، لكن المدرب النرويجي قال إن فريقه هدفه أعلى من ذلك.

وقال: ”يجب أن تحقق تقدما وهذا أمر طبيعي، تريد إنهاء الموسم بقوة وإذا نجحت في احتلال المركز الثاني فهذا يعتبر تقدما، هذه ليست النهاية بل النهاية هي الفوز باللقب. إنه تقدم خطوة بخطوة وفي النهاية إذا قدمنا أداء جيدا بما يكفي سنحقق البطولات وسيكون الفوز بالدوري طموحنا“.

وكشف سولشار أن المهاجم ماركوس راشفورد قد لا يشارك في مباراة الأحد بسبب إصابة في قدمه، بينما المدافع إيريك بيلي القادم من كوت ديفوار، الذي غاب عن آخر أربع مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده، بات جاهزا.