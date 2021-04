سولشاير: مانشستر يونايتد لن يستسلم في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي

رفض أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استبعاد أي فرصة لفريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه اعترف بأنه سيكون من غير الواقعي التفكير في تجاوز مانشستر سيتي المتصدر.

ويمكن ليونايتد، الذي يسعى للقبه الأول للدوري منذ موسم 2012-2013، أن يقلص الفارق مع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى ثماني نقاط في حال فوزه على بيرنلي بعد غد الأحد قبل ست جولات على النهاية.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: ”بالطبع لن نستسلم. مانشستر يونايتد لا يستسلم أبدا، هذا الفريق وهذا النادي تعرض لانتكاسات كثيرة والكثير من النجاحات في العودة من جديد أيضا، لأن ذلك موجود في شخصية النادي“.

وأضاف: ”لكن واقعيا من الصعب تجاوز سيتي، لكنه عندما يوجد فريق متماسك هكذا لا تتوقع أن يخسر ثلاث مباريات من آخر ست، لكن طالما نؤدي عملنا يجب أن ننهي الموسم بقوة“.

