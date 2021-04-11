ليكيب: ناصر الخليفي رفض 300 مليون يورو من ريال مدريد لضم نيمار في 2019

فجّر فاجنر ريبيرو الوكيل السابق لمواطنه البرازيلي نيمار مفاجأة خلال مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية بقوله إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 300 مليون يورو من ريال مدريد للحصول على خدمات نيمار قبل عامين.

وكان من الممكن أن ينضم نيمار إلى ريال مدريد في صيف 2019 كما كشف ريبيرو في مقابلة مع ”ليكيب“ قائلًا:“كان فلورنتينو بيريز مستعدًا لتقديم 300 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي، لكن ناصر الخليفي أغلق الباب تمامًا أمام رحيل صاحب القميص رقم 10″.

ووصل نيمار إلى باريس من نادي برشلونة في صيف 2017 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده وقيمته 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ، لكن في حال انتقاله لريال مدريد بهذا المبلغ سيصبح أصبح الأغلى أيضًا، لكن بفارق كبير.

وكان بإمكان النجم البرازيلي حزم حقائبه والرحيل بعد عامين فقط من وصوله إلى باريس، حيث كان نادمًا على انتقاله للنادي الفرنسي، إذ حاول بشدة العودة إلى برشلونة في صيف 2019، لكن دون جدوى، ما دفع بيريز لتقديم هذا العرض المذهل.

وفي هذا التوقيت، كان ريال مدريد يحاول تحمل تكاليف صفقة نيمار. ومع ذلك، كان الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان عنيدًا رافضًا مبالغ مجنونة للاحتفاظ بصاحب القميص رقم 10.

وقال ريبيرو إن الخليفي رفض شيكًا بقيمة 300 مليون يورو من نظيره في ريال مدريد للحصول على خدمات نيمار وذلك ردًا على رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة في 2019.

وأضاف وكيل الأعمال البرازيلي:“قال لي فلورنتينو إنه عرض 300 مليون يورو على الخليفي مقابل نيمار لكنه رفض، وأجاب:“حتى لو وصل المبلغ إلى مليار يورو، فهو لن يرحل“.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية وبرازيلية إلى أن نيمار البالغ من العمر 29 عامًا وافق بشكل مبدئي على تجديد عقده مع سان جيرمان حتى 2026 رغم أن عقده الحالي ينتهي العام المقبل، وذكرت صحف إسبانية مؤخرًا أنه لا يزال يرغب في العودة إلى برشلونة للعب إلى جوار صديقه ليونيل ميسي.