من نصح أداما تراوري بخدعة زيت الأطفال؟

كشف نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون عن حيلة لاعبه آداما تراوري لتجنب إيقاف المدافعين في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إسبيريتو إن الفريق الطبي لوولفرهامبتون اقترح على تراوري وضع زيوت أطفال على ذراعيه قبل وخلال المباريات، في محاولة لمنع المدافعين من الإمساك باللاعب.

وأوضح إسبيريتو أن هذا الحل ضمن عدم ابتعاد تراوري بسبب الإصابات، وأضاف: ”أعتقد أن الفكرة رائعة لأنها نابعة من الإصابة التي تعرض لها في الكتف“.

وأضاف: ”الفكرة جاءت بسبب الإمساك بذراعه وتأثير ذلك على كتفه وإصابته“.

وتابع المدرب البرتغالي: ”من الصعب جدا إيقاف آداما، زيوت الأطفال تمنع إيقافه، جسمه سيصبح زلقا وبالتالي سنستفيد من سرعته وموهبته“.

ولم يسجل تراوري أو يصنع أي هدف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي خلال 25 مباراة، علما أنه سجل 4 أهداف وصنع 9 في 37 مباراة الموسم الماضي.

ويلعب وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي الثلاثاء، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، ويحتل فريق تراوري المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، مقابل 62 نقطة لمانشستر سيتي في المركز الأول.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي 3/1، علما أن وولفرهامبتون فاز ذهابا وإيابا الموسم الماضي بنتيجة 2/0 و3/2، وسجل منها تراوري 3 أهداف.