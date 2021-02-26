ريال مدريد يشعر بالخطر بعد التحرك الجاد لتشيلسي نحو هالاند

بات سعي ريال مدريد في التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في خطر، بعدما منح رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الضوء الأخضر للمدير الفني الألماني توماس توخيل للتعاقد مع هالاند الموسم المقبل.

ويسعى ريال مدريد منذ فترة طويلة للتعاقد مع المهاجم البالغ عمره 20 عاما، باعتباره هدفا سهلا مقارنة بهدفه الأساسي كيليان مبابي الذي لن يفرط فيه باريس سان جيرمان بسهولة؛ نظرا لأن النادي الفرنسي لا يفتقر للمال عكس دورتموند المعتاد على ثقل المواهب الشابة وبيعها بمبالغ باهظة.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد ذكرت أن أبراموفيتش أعطى الضوء الأخضر لتوخيل ووافق على طلبه بالتعاقد مع هالاند، ورصد 100 أو 150 مليون يورو لضم اللاعب.

في المقابل، قالت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن عرض تشيلسي بات أكبر خطر يهدد هدف ريال مدريد؛ نظرا للقوة المالية للنادي اللندني رغم جائحة كوفيد-19، بينما في سانتياغو برنابيو ، وبقية الأندية الكبرى، يتنافسون لتحقيق التوازن بين الحسابات وتقليص النفقات.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال هالاند قبل يومين إن هناك 10 أندية مهتمة بضم هالاند، بينها أربعة إنجليزية، ويمكنها دفع ثمن الصفقة“. فضلا عن ريال مدريد المترقب للأمر منذ فترة طويلة وقد يكون تشيلسي الآخر.

ويستعد تشيلسي لإغراء هالاند ودورتموند من أجل حسم الصفقة في 2021، ليزداد قلق ريال مدريد من أندية البريميرليغ، خاصة تشيلسي وكذلك مانشستر يونايتد، الذي سعى من قبل لضم هالاند، بينما يسعى ليفربول للتعاقد مع مبابي.

وقالت ”ديفينسا سنترال“: إن ريال مدريد ممزق بين هالاند ومبابي، رغم أنه يدرك أن التعاقد مع هالاند أسهل، على الرغم من حقيقة أن دورتموند ينكر كل شيء تمامًا، بينما يرى كيف أن الموقف مع النجم الفرنسي لا يزال صعبا.

ووبخ دورتموند علنًا رايولا على تصريحاته، حيث قال مايكل تسورك المدير الرياضي للنادي الألماني: ”لست مهتمًا بما تنشره وسائل الإعلام. نحن سعداء بوجود إيرلينغ هنا. يملك عقدا معنا حتى عام 2024. لا يمكنني إلا أن أقول إننا نواصل الاعتماد عليه. أعتقد أنه مرتاح في دورتموند ولا يستطيع الرحيل“.