الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وإيفرتون

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب أنفيلد؛ لمتابعة لقاء ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وضيفه إيفرتون، في قمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول ضد إيفرتون.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 السبت، بتوقيت السعودية على ملعب آنفيلد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

تبدو الأمور متكافئة بين الفريقين قبل لقاء الديربي، ففريق ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة من 24 مباراة وسط موسم مليء بالمطبات للريدز.

وحقق ليفربول 11 انتصارا من 24 مباراة، وهي نسبة غير مرضية لجماهير الريدز، بينما تلقى الريدز 6 هزائم وتعادل 7 مرات، وكلها أرقام تعكس معاناة حامل اللقب.

ويحتل إيفرتون 37 نقطة من 23 مباراة وله لقاء مؤجل أمام أستون فيلا، وحقق الفريق 11 فوزا وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات.

يتفوق ليفربول هجوميا بعدما سجل 45 هدفا بينما سجل إيفرتون 35 هدفا، كما أن ليفربول تلقى 32 هدفا مقابل 33 هدفا استقبلها إيفرتون.

وفرض التعادل كلمته على آخر لقاءين بين الفريقين، ولكن إيفرتون لم يخرج فائزا من ديربي الميرسيسايد منذ 23 مباراة حين فاز 2/0 يوم 17 أكتوبر 2010 بثنائية تيم كاهيل ومايكل أرتيتا.

ويبدو التاريخ متكافئا بين المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، فتقابلا 9 مرات وفاز كل مدرب 3 مرات وتعادلا أيضا 3 مرات.

Sit back, relax and enjoy our top 🔟 𝗦𝗖𝗥𝗘𝗔𝗠𝗘𝗥𝗦 against @Everton in the league at Anfield ⚽️🔥 #LIVEVE pic.twitter.com/cSazxgMbDw

أزمات ليفربول

يعاني ليفربول محليا بصورة كبيرة، فحامل اللقب تراجع للمركز السادس وخسر آخر 3 مباريات له بالدوري أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي، ومن بينها السقوط في ملعب أنفيلد مرتين متتاليتين، وهو رقم سلبي للريدز.

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مباراة لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها ليفربول في ألمانيا ساهمت في تغيير واقع الفريق بعض الشيء بعد 3 هزائم متتالية بالدوري الإنجليزي.

وامتدح كلوب منافسه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، مؤكدا أنه مدرب كبير، كما رفض الربط بين لقاء الليلة وبين ما حدث في مباراة الدور الأول حين أصيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بالرباط الصليبي بعد التحام مع الحارس جوردان بيكفورد.

واستعاد ليفربول خدمات لاعبه الغيني نابي كيتا الذي تعرض للإصابة لفترة طويلة، ويعاني الريدز من غيابات على رأسها فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وجوزيف جوميز وفابينهو؛ وهو ما يضع الفريق في ورطة دفاعية بجانب غياب جيمس ميلنر وديوغو غوتا.

ويعتمد كلوب على طريقته 4/3/3 بوجود الحارس أليسون، وأمامه رباعي خط الدفاع أوزان كاباك وجوردان هندرسون، ويمينا ترينت ألكسندر أرنولد، ويسارا أندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط تياغو ألكانتارا وبجواره جورجينهو فاينالدوم وكورتيس جونيس، وفي الهجوم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

💯 | “Nobody needs telling about the size of the game and how much it means for everyone at the Club and across the city.

“I learned how big it is when I made my debut and it is great to be part of it.“@BenG0dfrey is up for today’s Merseyside derby. 💪 #LIVEVE

— Everton (@Everton) February 20, 2021