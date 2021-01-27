ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد‎

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء ليترك مانشستر سيتي في الصدارة.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة 1 – 2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل جدول الترتيب.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 40 نقطة ليظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، اقتنص شيفيلد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط، لكنه بقي قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه الفريق في البطولة خلال الموسم الحالي.

وفي مباراة أخرى ارتكب جوردان بيكفورد حارس إيفرتون خطأ ليكلف فريقه التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي الذي مدد سجله الخالي من الهزيمة إلى سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ومع تمسك إيفرتون بتقدمه عبر جيمس رودريجيز في الشوط الأول افلتت تسديدة يوري تيلمانس من يد بيكفورد إلى داخل المرمى في الدقيقة 67.

وكان هدف رودريجيز في الدقيقة 30 جميلا لكن ليستر استحوذ على الكرة لفترات طويلة بعد الاستراحة.

وبقي ليستر في المركز الثالث وله 39 نقطة من 20 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 19 مباراة.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 33 نقطة في المركز السابع من 18 مباراة.

ويعتلي سيتي القمة برصيد 41 نقطة متقدما بنقطة على يونايتد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من جاره.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا: