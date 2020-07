رسميا.. جوردان هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نال جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2019/2020.

وأعلنت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزي فوز هندرسون بجائزة أفضل لاعب، متفوقا على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وفيرجيل فان دايك وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وهندرسون اللاعب رقم 12 من ليفربول، الذي يحصل على هذه الجائزة بعد كل من إيان كالاجان، وكيفين كيغان، وإيملين هيوز، وكيني دالغليش (مرتين)، وتيري ماكديرموت، وأيان راش، وجون بارنز (مرتين)، ووستيف نيكول، وستيفن جيرارد، ولويس سواريز، ومحمد صلاح.

وشارك هندرسون في 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، سجل فيها 4 مرات، وصنع 5 أهداف.

وعلق هندرسون على نيله الجائزة بالقول: ”أريد توجيه التحية لكل من ساندني وصوّت لي للحصول على هذه الجائزة ولرابطة النقاد“.

وأضاف قائد ليفربول: ”يمكنكم النظر لمن فازوا بهذه الجائزة من قبل لتعرفوا أهميتها، ستيفن جيرارد ومحمد صلاح ولويس سواريز، تشرفت باللعب معهم جميعا“.

وتابع الدولي الإنجليزي: ”الجوائز الفردية تمنحك الشعور بالسعادة بكل تأكيد، ولكنها لا تعني أي شيء لو لم تحصل معها على ألقاب جماعية، لذلك حصولنا على الدوري هذا الموسم يجعل فرحتي تكتمل“.

وأردف ”حققنا ما وصلنا له لأن كل عضو في ليفربول كان رائعًا. ليس فقط في المباريات أو في القيام بالأشياء التي تتصدر العناوين الأولى والصفحات الخلفية، لكن خلال العمل يوميًا في التدريب“.

وانتقل هندرسون، البالغ من العمر 30 عاما، لليفربول من سندرلاند، صيف 2011، وشارك مع الريدز في 364 مباراة، سجل فيها 29 هدفا، وصنع 50.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول نال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019/2020، للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما، وللمرة الـ19 في تاريخه.

Congratulations, skipper 😍 👏 @JHenderson 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

BREAKING – Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG — The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020

”…“I accept it on behalf of this whole squad, because without them I’m not in a position to be receiving this honour. These lads have made me a better player – a better leader and a better person.“

Leadership and captaincy from Jordan Henderson, Footballer of the Year #FOTY20 pic.twitter.com/f79p4sNzPa — The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020

More from @Jhenderson: “I hope those who voted for me did so partly to recognise the entire team’s contribution. Individual awards are special and I will cherish this one. But an individual award without the collective achievement wouldn’t mean anywhere as much to me.” #FOTY20 pic.twitter.com/V0MZBdGJqM — The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020