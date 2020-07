محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي برايتون بثلاثية

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 – 1 على مضيفه برايتون يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة.

فيما قلص لياندرو تروسارد الفارق، بتسجيله هدفا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل صلاح تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي (المتصدر) مهاجم ليستر سيتي.

