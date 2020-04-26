لاعب ليستر سيتي يرد على اهتمام مانشستر يونايتد

ردَّ ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي على اهتمام مانشستر يونايتد، بعد أن تحدثت تقارير عن نية الأخير التعاقد مع اللاعب الشاب في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن نديدي قوله:"أنا أؤدي بشكل جيد، وأستمتع بوجودي هنا في ليستر سيتي".

وأضاف:"مازال عقدي مستمرًا مع ليستر سيتي، حتى يونيو 2024، وأتعلم و أحاول تطوير نفسي يوميًا، ولست بحاجة للرحيل إلى أي مكان آخر".

وانتقل ويلفريد نديدي، البالغ من العمر 23 عامًا، من جينك البلجيكي إلى ليستر سيتي في يناير 2017، وشارك مع الثعالب في 130 مباراة، بينها 29 الموسم الحالي، وسجل فيها جميعًا هدفين وصنع هدفًا، علمًا بأنه يلعب في خط الوسط الدفاعي.

ورغم تعاقد مانشستر يونايتد مع برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة في السوق الشتوي الماضي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تقارير تحدثت عن أن "أولي جونار سولشاير" عازم على تعزيز خط الوسط بجاك غريليش قائد أستون فيلا، لكن الأخير يطلب أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني إذا تمت النجاة من الهبوط.

ومن المؤكد تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب خط وسط جديد حال رحيل الفرنسي بول بوغبا، حيث يرتبط بالانتقال لريال مدريد، والعودة ليوفنتوس.