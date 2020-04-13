رابطة الدوري الإنجليزي تمنع القنوات التلفزيونية من الاستفسار عن استئناف الموسم

خضعت قناة” سكاي سبورتس" التلفزيونية لمطالب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم سؤال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن موعد استئناف الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرابطة منعت عملاقي البث التلفزيوني "سكاي سبورتس" وBT Sport من طرح أسئلة حول مستقبل الموسم الحالي أو تأثير التوقف على اللاعبين.

وفي صباح يوم الاثنين، تحدثت "سكاي سبورتس" إلى لامبارد في برنامجها الجديد "Live: The Football Show"، لكنها تأكدت من عدم سؤال المدير الفني لتشيلسي عن هذه الأسئلة.

وبدلا من ذلك، طرحت على لامبارد أسئلة حول صعوبة التوقف بسبب جائحة كورونا، وظهور بيلي غيلمور الرائع.

والتزمت " سكاي سبورتس" بمطالب رابطة الدوري الممتاز بعد تحذيرها من أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد.

وأبلغت رابطة الدوري محطة "سكاي سبورتس" التي دفعت 1.19 مليار جنيه إسترليني مقابل الحق في بث المباريات هذا الموسم، وBT التي دفعت 325 مليون جنيه إسترليني، أنهما لن يستطيعا إجراء مقابلات مع المدربين واللاعبين إذا لم يتم اتباع إرشادات الرابطة، على الرغم من عدم وجود مباريات لتظهر أثناء الإغلاق.

ووافقت جميع الأندية على توفير مقابلة لمديرها الفني كل أربعة أسابيع ولاعب كل أسبوعين إذ إن المذيعين في حاجة ماسة لتقديم محتوى للمشتركين مع تجميد الجدول الرياضي.

ومع ذلك، تم حظر كافة الأسئلة المتعلقة بتوقف الدوري وموعد استئنافه وتأثير ذلك على اللاعبين.

وتستمر إدارة" سكاي" في طرح أسئلة تعتبر خارج الحدود، بما في ذلك الحديث عن بطل الموسم، وما إذا كان يجب استكمال الموسم دون جمهور، أو تخفيض الرواتب وحتى الآثار المترتبة على محاولة ليفربول للفوز بأول لقب له منذ 30 عاما.

و"سكاي سبورتس" هي أطول شريك في البث وأكثرها انتشارا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودفعت 3.57 مليار جنيه إسترليني مقابل حزمة حقوقها لمدة ثلاث سنوات، أي أكثر من ثلث إجمالي الصفقة العالمية.

وهناك ما يزيد عن 370 مليون جنيه إسترليني دفعتها الشركة مقابل بث مباريات على الهواء لا يزال يتعين عليها بثها هذا الموسم، ما أدى إلى مخاوف من أنهم سيطالبون باسترداد الأموال التي دفعوها في حال إلغاء الموسم.

لكن شروط رابطة الدوري الممتاز على المحطة فيما يتعلق بالاستضافة والأسئلة يشير إلى أن الأندية يجب أن تكون واثقة من أنه يمكن تجنب الخصم من مستحقاتها.

وسكاي بحاجة ماسة إلى المواد أكثر من محطة BT Sport المنافسة، صاحبة الحقوق المحلية، لأنها تدير أيضا قناة سكاي سبورتس الإخبارية على مدار 24 ساعة.