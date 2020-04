وفاة والدة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بفيروس كورونا

أكد مانشستر سيتي الإنجليزي وفاة والدة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا جراء فيروس كورونا عن عمر 82 عاما في إسبانيا.

وقال النادي في بيان على موقع ”تويتر“: ”إن عائلة مانشستر سيتي حزينة للغاية للإعلان عن وفاة والدة بيب دولورز سالا كاريو في مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا. كانت تبلغ من العمر 82 عامًا“.

وأضاف البيان ”كل من يرتبط بالنادي يرسل تعازيه القلبية في هذا الوقت العصيب إلى بيب وعائلته وجميع أصدقائهم“.

وقالت الحكومة الإسبانية: إن وتيرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تباطأت مرة أخرى اليوم الإثنين إذ توفي 637 مريضا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13.055.

وعلى الرغم من أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد إيطاليا، فإن عدد الوفيات اليومية ينخفض منذ أن بلغ ذروته يوم الخميس عندما لقي 950 شخصا حتفهم، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

