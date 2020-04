نقابة اللاعبين المحترفين ترد على وزير الصحة البريطاني بشأن تخفيض الرواتب

جددت نقابة اللاعبين الإنجليزية موقفها من قضية تخفيض رواتب اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مؤكدة أن الفرق يجب أن تدفع رواتب كل العاملين طالما تملك إمكانيات مالية.

وردت النقابة على تصريحات مات هانكوك وزير الصحة البريطاني الذي دعا اللاعبين إلى القيام بدورهم والموافقة على خفض رواتبهم للمساهمة في عدم طرد الأندية لعدد من مستخدميها الغير اللاعبين.

وأصدرت نقابة اللاعبين الإنجليز بيانا جاء فيه ”عندما تملك الأندية الموارد المالية اللازمة لدفع أجور كل العاملين، فإن ميزة دفع اللاعبين لرواتب الموظفين يخدم فقط المساهمين في النادي“.

وأضاف البيان ”اللاعبون الذين نتحدث عنهم يدركون أن الموظفين الذين لا يلعبون يمثلون جزءا حيويا في ناديهم ولا يريدون أن يروا موظفي النادي يتم فصلهم بشكل غير عادل، إن أي استخدام لبرنامج الدعم الحكومي دون حاجة مالية حقيقية يضر بالمجتمع ككل“.

وأكدت النقابة أن الوضعية المالية للأندية هي المحدد الأساسي لتصرفها وجاء في البيان ”موقفنا الحالي إن كانت الأندية قادرة ماليا على دفع رواتب لاعبيها وموظفيها فلتفعل ذلك“.

وعبرت النقابة عن رغبتها في حماية أعضائها وحماية كرة القدم وجاء في بيانها ”كانت مهمتنا دائما حماية أعضائنا لكن أيضا بذلنا قصارى جهودنا لحماية اللعبة ككل، هناك عدد كبير من الأندية لن تكون موجودة دون دعم اتحاد كرة القدم“.

وأكد البيان أن النقابة تقبل المرونة في هذه الظرفية وجاء فيه ”نحن نقبل أن يكون اللاعبون مرينين ويتقاسموا الأعباء المالية لوباء كورونا من أجل تأمين المستقبل البعيد لناديهم ولعبة كرة القدم، وهذه نصيحتنا للاعبين في هذه المرحلة“.

وأكدت النقابة استعدادها للمساهمة ماليا في ظل الأزمة الحالية، وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن نقابة اللاعبين الإنجليز تشعر بالغضب من بعض الأندية كتوتنهام الذي خفض رواتب لاعبيه ووضع موظفيه في إجازة رغم أن رئيس الفريق دانيبل ليفي ربح 7 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن موقف النقابة الصارم قد يدفع عدة لاعبين للخروج والإعلان عن موقفهم الراغب في التعاون مع أنديتهم وتقديم الدعم المالي.

1.This is an extremely challenging time as we all try to navigate the Coronavirus pandemic. Our admiration & thanks are with the NHS & all keyworkers who are keeping our country going at this very difficult time.https://t.co/ld2KdRGqwC

