يورغن كلوب يسب أحد جماهير ليفربول أراد مصافحته (فيديو)

أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول غضبه من أحد مشجعي الفريق حاول مصافحته قبل بدء مباراة أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويتفشى فيروس كورونا في أوروبا وظهر الكثير من الحالات في بريطانيا خاصة مدينة ليفربول التي اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وخلال مرور كلوب من الممر المؤدي من غرفة خلع ملابس ليفربول في أنفيلد إلى الملعب حاول أحد المشجعين في المدرجات القريبة مصافحته لكنه صاح في وجهه قائلا ”ماذا تفعل أيها الأحمق.. أتريد مصافحتي.. ابعد يدك عني“ وغادر غاضبا.

وبعدها عند وصوله إلى الملعب لم يصافح نظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد لكنهما تصافحا عن طريق المرافق مثلما فعل قبلها بيوم واحد جوزيه مورينيو مع يوليان نيغلسمان المدير الفني للايبزيغ الألماني قبل مواجهة توتنهام هوتسبير.

وودع ليفربول حامل اللقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ضيفه أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي ليحقق فوزا مفاجا 3-2 في أنفيلد ويتفوق 4-2 في النتيجة الإجمالية.

وبعد تأخره بهدفين في أنفيلد هز البديل ماركوس يورينتي الشباك مرتين في الوقت الإضافي وأضاف ألفارو موراتا هدفا في اللحظات الأخيرة ليضع فريق سيميوني حدا لسجل ليفربول الخالي من الهزائم في 25 مباراة بملعبه في البطولة الأوروبية.