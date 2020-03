نادي ليفربول ومحمد صلاح يحطمان عدة أرقام قياسية بالفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

ضرب ليفربول عدة عصافير وأرقاما قياسية بانتصار واحد عقب فوزه بهدفين مقابل هدف على ضيفه بورنموث ضمن الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز، أهمها اقترابه من حسم اللقب، إذ يحتاج للفوز في ثلاث مباريات فقط (تسع نقاط) للتتويج بأول ألقابه في البريميرليغ منذ 1990.

وبعد أن انتهت سلسلة من 44 مباراة دون هزيمة على يد واتفورد بشكل صادم الأسبوع الماضي، استعاد ليفربول فارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أقل من ليفربول.

22 – Liverpool have now won their last 22 Premier League home games, the longest such winning run in English top-flight history. Catch. #LIVBOU pic.twitter.com/PJ4Mb6y1YW

— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020