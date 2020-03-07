نادي ليفربول ومحمد صلاح يحطمان عدة أرقام قياسية بالفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

ضرب ليفربول عدة عصافير وأرقاما قياسية بانتصار واحد عقب فوزه بهدفين مقابل هدف على ضيفه بورنموث ضمن الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز، أهمها اقترابه من حسم اللقب، إذ يحتاج للفوز في ثلاث مباريات فقط (تسع نقاط) للتتويج بأول ألقابه في البريميرليغ منذ 1990.

وبعد أن انتهت سلسلة من 44 مباراة دون هزيمة على يد واتفورد بشكل صادم الأسبوع الماضي، استعاد ليفربول فارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أقل من ليفربول.

22 – Liverpool have now won their last 22 Premier League home games, the longest such winning run in English top-flight history. Catch. #LIVBOU pic.twitter.com/PJ4Mb6y1YW — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020

وذكر موقع OPTA للإحصائيات، أن هذا الفوز رقم 22 لليفربول في آخر 22 مباراة له على أرضه في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وهذه المرة السادسة عشر التي يحول فيها ليفربول تأخره بهدف إلى فوز في الشوط الأول، ليصبح أول فريق في التاريخ يفعل ذلك 16 مرة.

وسجل صلاح وماني 27 هدفا في الدوري منذ مشاركتهما سويا في التشكيلة الأساسية لليفربول في أنفيلد، كما أن صلاح سجل هدفه رقم 70 في 100 مباراة في الدوري الممتاز مع ليفربول متقدما بفارق سبعة أهداف عن أي لاعب آخر في أول 100 مباراة، حيث سجل الإسباني المعتزل فرناندو توريس 63 هدفا في أول مئة مباراة مع ليفربول، بينما سجل لويس سواريز 69 هدفا في أول 110 مباريات مع ليفربول.

كما أن النجم المصري البالغ عمره 27 عاما بات أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية (في جميع المسابقات) مع ليفربول، منذ أن فعلها مايكل أوين في الفترة من موسم 2000-01 و 2002-03.