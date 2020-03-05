مانشستر يونايتد يتخطى ديربي كاونتي ويكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

أحرز أوديون إيغالو، المنضم على سبيل الإعارة، هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-صفر على ديربي كاونتي وبلوغ دور الثمانية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بينما شارك هدافه التاريخي وين روني مع الفريق الخاسر.

وبدأ ديربي، المنتمي للدرجة الثانية، بشكل جيد لكن فريق المدرب أولي غونار سولشاير سيطر على المباراة عندما سجل لوك شو الهدف الأول بتسديدة ارتطمت بالأرض وارتدت في المرمى بالدقيقة 33.

وصنع الظهير الأيسر شو بعد ذلك الهدف الثاني لزميله إيغالو ليعزز يونايتد تقدمه في الدقيقة 41.

وسجل المهاجم النيجيري البالغ عمره 30 عاما، الذي انضم في يناير كانون الثاني من شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة، الهدف الثالث بعد متابعة كرة مرتدة في الدقيقة 70.

وسيلعب يونايتد في دور الثمانية مع نوريتش سيتي الذي أطاح بتوتنهام هوتسبير ومدربه جوزيه مورينيو بركلات الترجيح يوم الأربعاء.

وحصل روني، الذي انضم لديربي هذا الموسم بعد فترة من اللعب مع دي.سي يونايتد في الدوري الأمريكي، على فرصة لإدراك التعادل لكنه سدد ركلة حرة أنقذها سيرجيو روميرو حارس يونايتد.

وتلقى روني الملتحي والبالغ عمره 34 عاما بطاقة صفراء بسبب خطأ عنيف ضد سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد.

وافتقد يونايتد القائد هاري مجواير الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال المران.

ويلعب يونايتد مع مانشستر سيتي في مباراة قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.