فان ديك يرد بقوة على الانتقادات التي تعرض لها ليفربول

تلقى ليفربول 3 هزائم في 4 لقاءات وخرج من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي 2-0 ليعيش أسبوعا سيئا شهد -أيضا- خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز 3-0 أمام واتفورد.

ورغم الهزائم مازال فريق ليفربول يملك 22 نقطة كفارق عن مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب لقاء أكثر من منافسه، وهو على بعد 4 انتصارات للفوز رسميا باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 سنة، وما زال بإمكانه كذلك العودة في لقاء الإياب في دورالـ 16 من دوري أبطال أوروبا إذ خسر أمام أتلتيكو مدريد ذهابا في واندا ميتروبوليتانو 1-0.

ورغم أن الفريق يقدم موسما جيدا لكنه تعرض لانتقادات كبيرة بعد الهزائم الأخيرة وشكك البعض في جديته بشأن المشاركة في الكؤوس المحلية.

وتدخل الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع الفريق وأحد قادته في الجدل الدائر حول الفريق وقرر الرد بقوة على كل المنتقدين.

وقال فان ديك في تصريحات نشرتها ”ميرور“: ”ّ في الحياة هناك أشخاص لن يكونوا راضين نهائيا ، وهم دائمو البحث عن الأشياء السلبية.. هذه هي الحقيقة ”.

وأضاف المدافع الهولندي :“ إما أن تستمر مع هذا الفكر السلبي، وإما التركيز على الأشياء الإيجابية.. بالنسبة لي أفضل التركيز على كل ما هو إيجابي، نحن في وضعية جيدة قريبين من تحقيق ما نرغب فيه، نركز فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه صغيرا ”.

كما رد فيرجيل فان ديك على الانتقادات حول عدم لعب الفريق منافسات الكؤوس المحلية بجدية وقال :“ إنه غباء قول ذلك من وجهة نظري، كل مسابقة نشارك فيها نرغب في الفوز بها ”.

وأضاف مدافع ليفربول :“ لقد برهنا ذالك أمام تشيلسي عن طريق التشكيل والمجهود الذي قمنا ببذله، حاولنا أن نفعل كل ما في استطاعتنا للفوز باللقاء ”.