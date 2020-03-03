أندية أوروبا تحظر المصافحة بالأيدي وصور ”السيلفي“ في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا

طالبت أندية كرة قدم أوروبية لاعبيها وأعضاء الأجهزة الفنية ومسؤولين بعدم المصافحة بالأيدي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحظر نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز المصافحة في التدريبات الأسبوع الماضي وهي خطوة اتبعتها أيضا أندية ساوثهامبتون ووست هام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال وولفرهامبتون واندرارز في بيان، اليوم الثلاثاء: ”طلبنا من لاعبي وولفرهامبتون وأعضاء الجهاز الفني تجنب التجمعات غير الضرورية وتناول وجبات الغداء والتجمعات العامة الأخرى وكذلك تجنب التفاعل مع الجماهير والتقاط الصور الذاتية ”سيلفي“ معهم أو التوقيعات مؤقتا“.

وأبلغ بروسيا دورتموند الألماني لاعبيه وأعضاء أجهزته الفنية بضرورة عدم توقيع أي تذكارات مع الجماهير أو التقاط صور ”سيلفي“ معهم مع عدم السماح للجماهير بحضور التدريبات.

وقال دورتموند عبر موقعه على الإنترنت اليوم: ”هذا الإجراء تم اتخاذه لحماية كافة الحاضرين في الحصص التدريبية“.

وأصدر الاتحاد الاسكتلندي للعبة تعليماته للأندية المشاركة في الدوري الممتاز بإيقاف المصافحة بالأيدي قبل وبعد المباريات على الفور بداية من مباراة قمة أدنبره بين هايبرنيان وهارتس في وقت لاحق اليوم.

وقال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي في بيان: ”سلامة الحاضرين والمشاركين في مباريات الدوري الممتاز تمثل أولوية قصوى لنا.

”بالنظر إلى تطورات الأوضاع محليا ودوليا يتعين على سلطات كرة القدم التحدث بصوت واحد لتوفير الإرشاد والطمأنينة للجميع“.

وتوجد أكثر من 90 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم منها أكثر من 80 ألف في الصين وظهرت العدوى في 77 دولة بينما يقترب عدد الضحايا في الصين من 3000 حالة وفاة.