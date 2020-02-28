أنشيلوتي يعلق على إمكانية انتقال مدافع إيفرتون إلى مانشستر سيتي

فرض ماسون هولجيت مدافع فريق إيفرتون الإنجليزي، كأحد أبرز لاعبي البريمييرليغ خلال الموسم الجاري، خاصة منذ تولي الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي مهمة المدير الفني للفريق.

ويحظي هولجيت بإهتمام كبير من الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طبقاً لعدة تقارير صحفية.

أنشيلوتي يرد

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، أن ماسون هولجيت لن يغادر صفوف ايفرتون بنهاية الموسم الجاري.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية: “ اعتقد أنها مجرد شائعة، وإذا لم تكن كذلك فان ماسون هولجيت يمثل جزءاً هاماً بالنسبة لمستقبل ايفرتون“.

وأضاف انشيلوتي: “ لا توجد أي إمكانية لرحيله إلى أي ناد آخر“.

وأكمل مدرب ايفرتون مازحاً: “ كما يقول صديقي مورينيو، احتمالية رحيله تساوي صفر“.

عرض السيتي

وذكرت ”ديلي امسبريس“ أن بيب غوارديولا يسعي لتدعيم خط دفاعه الذي يعاني كثيراً من نقص عددي واضح خلال الموسم الحالي.

وظهرت شائعات خلال الأيام الماضية تؤكد أن إدارة السيتي تجهز عرضاً يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني لضم هولجيت.

ويلعب هولجيت دوراً كبيراً في تشكيلة انشيلوتي التي تلقت هزيمتين فقط في تسعة مباريات لعبها التوفيز في الدوري.

وشهدت مسيرة هولجيت الذي فشل خلال المواسم الماضية في إثبات جدارته مع الفريق، تحولاً كبيراً مع وصول أنشيلوتي.

وكان هولجيت قد لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى وست بروميتش.