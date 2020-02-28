قرار نهائي من نادي برشلونة بشأن التعاقد مع ويليان من تشيلسي

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه النهائي من التعاقد مع البرازيلي الدولي ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي في يونيو 2020، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن، وسط تقارير تشير إلى وجود رغبة مشتركة بين اللاعب والبلوز لإنهاء العلاقة بينهما.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن إدارة برشلونة تراجعت عن صفقة ويليان، رغم أنها لن تكون مكلفة ماديا بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”رغم أن ويليان طالب مديري أعماله بمنح الأولوية لنادي برشلونة في المفاوضات الخاصة بمستقبله بعد رحيله المرتقب عن تشيلسي، إلا أن مسؤولي البلوغرانا، ورغم الاهتمام السابق باللاعب، تراجعوا تماما عن الصفقة، في ظل احتياج الفريق لتجديد دمائه بلاعبين شباب“.

وسيبلغ ويليان من العمر 32 عاما في أغسطس المقبل، وبالتالي فإنه لن يكون حلا مناسبا لأزمات برشلونة على المدى المتوسط والبعيد.

وتابعت الصحيفة الكتالونية بقولها: ”لا تزال هناك احتمالات لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو عنصر إضافي لرفض التعاقد مع ويليان، كما أن إدارة برشلونة تركز جهودها حالياً على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي“.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن وجهة ويليان المستقبلية يبدو أنها لن تكون بعيدة عن الملاعب الإسبانية، حيث أشارت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم نجم وشط تشيلسي في الموسم المقبل.

وقال موقع ”توتو ميركاتو“ إن مسؤولي أتلتيكو مدريد التقوا مديري أعمال ويليان مؤخرا لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف الروخي بلانكوس.

ولعب ويليان هذا الموسم 34 مباراة مع تشيلسي، وأحرز 5 أهداف وصنع مثلهم