ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر يونايتد على واتفورد (صورة)

واصل مانشستر يونايتد الزحف نحو المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب 3/0 على ضيفه واتفورد، في الجولة الـ27 من المسابقة، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح الوافد الجديد، البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 42، لينتهي النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.

وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بهدف رائع من فوق حارس واتفورد في الدقيقة 58، قبل أن يوقع ماسون غرينوود الهدف الثالث في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز الحادي عشر الموسم الحالي في البريميرليغ، مقابل 8 تعادلات، وخسر 8 مرات.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة، في المركز الخامس، ويتأخر بـ3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين ظل واتفورد في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، وفي جعبته 24 نقطة فقط.

وبعد مباراة اليوم يلعب مانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1، وبعدها يلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ثم مع ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع مانشستر سيتي في البريميرليغ.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 76 نقطة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 57 نقطة.

وحصد ليستر سيتي 50 نقطة في المركز الثالث، ويأتي تشيلسي رابعا، ثم مانشستر يونايتد، وللأول 44 نقطة، مقابل 41 للثاني، في حين حصد توتنهام 40 نقطة وتراجع للمركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على واتفورد:

1. ليفربول، 76 نقطة من 26 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 57 نقطة من 27 مباراة.

3. ليستر سيتي، 50 نقطة من 27 مباراة.

4. تشيلسي، 44 نقطة من 27 مباراة.

5. مانشستر يونايتد، 41 نقطة من 27 مباراة.